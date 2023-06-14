Канада відкрила ринок для української молочної продукції

Про це інформує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Повідомляється, що Держпродспоживслужба та МЗС працюють над тим, щоб українські продукти могли експортуватися в більше країн, особливо в умовах воєнного стану. Це дає нові перспективи для наших виробників. Одним із результатів цієї роботи є доступ українського молока та молочної продукції до ринку Канади.

Перш ніж експортувати харчові продукти, оператор ринку повинен звернутися до місцевого відділу Держпродспоживслужби, де знаходяться його виробничі потужності.

Пояснення до вимог канадського законодавства, що стосуються виробників молочних продуктів.

Українське молоко та молочна продукція можуть експортуватися в 31 країну світу, серед яких є країни Європейського Союзу, Велика Британія, Ізраїль, Китай, Туреччина, Японія.

За даними Асоціації виробників молока, попри війну та блокування морських портів у 2022 році Україна збільшила експорт молочної продукції на 39% - до 344,6 мільйона доларів. Це стало можливим завдяки підтримці ЄС, високим світовим цінам та конкурентоспроможності українського молока. Найбільше продавали сухе молоко, масло та казеїн. Основним був європейський ринок.