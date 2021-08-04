Канада стала частіше надавати українцям візи, - посол

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає Укрінформ.



"Одне з наших важливих практичних завдань - це зменшення кількості відмов у візах. Минулого року цей показник дещо знизився, склавши 23%. Це – менше, ніж майже 30% протягом минулих років, але досі – надто багато", - сказав Шевченко.



Як йдеться у повідомленні, ця цифра не відповідає нашим потребам і, на мою думку, не підкріплена реальним станом справ.



"Ми продовжуємо переконувати канадських партнерів, що нам потрібно знайти механізми, які дозволять українцям вільніше подорожувати”, - підкреслив посол.



Він нагадав, що цього року було створено Українсько-канадську робочу групу з питань мобільності, покликану полегшити взаємні подорожі.



"Це свідчить, наскільки серйозно в Оттаві ставляться до пропрацювання кращих умов подорожей між Україною та Канадою", - підсумував Шевченко.

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