Канада заборонила тестування косметики на тваринах

Про це пише CNN.

Поправки до Закону про харчові продукти та ліки включають у себе заборону на тестування та продаж косметики, яку тестували на тваринах.

Попри це зазначається, що випробування косметики на тваринах "рідко проводяться в Канаді".

За даними Humane Society International, загалом 44 країни та 10 штатів США прийняли закони, що забороняють тестування косметики на тваринах.

"Захист тварин зараз і в майбутньому - це те, до чого закликають багато канадців. Ми пишаємося тим, що просуваємось вперед із відповідними заходами й можемо запевнити громадян, що продукти, які вони купують, не тестували на тваринах. Ми продовжуватимемо працювати з експертами та міжнародними партнерами, щоб досліджувати безпечні альтернативи без жорстокості, щоб тварини більше не страждали та не гинули через косметичні тести", - розповів міністр охорони здоров’я Канади Жан-Ів Дюкло.

Згідно з даними Humane Society International Animal Free Safety Assessment Collaboration, косметичне тестування завжди включало "тести на токсичність", під час яких тваринам наносили певні хімікати на шкіру й в очі.

Також зазначається, що експерименти на тваринах менш ефективні порівняно з новими формами тестування, такими як комп’ютерне моделювання або тести з використанням людських клітин.