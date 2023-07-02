Канада заборонила тестування косметики на тваринах
У Канаді ухвалили рішення про заборону тестування косметики на тваринах - вона стала 44 країною у світі, що прийняла відповідний закон
Про це пише CNN.
Поправки до Закону про харчові продукти та ліки включають у себе заборону на тестування та продаж косметики, яку тестували на тваринах.
Попри це зазначається, що випробування косметики на тваринах "рідко проводяться в Канаді".
За даними Humane Society International, загалом 44 країни та 10 штатів США прийняли закони, що забороняють тестування косметики на тваринах.
"Захист тварин зараз і в майбутньому - це те, до чого закликають багато канадців. Ми пишаємося тим, що просуваємось вперед із відповідними заходами й можемо запевнити громадян, що продукти, які вони купують, не тестували на тваринах. Ми продовжуватимемо працювати з експертами та міжнародними партнерами, щоб досліджувати безпечні альтернативи без жорстокості, щоб тварини більше не страждали та не гинули через косметичні тести", - розповів міністр охорони здоров’я Канади Жан-Ів Дюкло.
Згідно з даними Humane Society International Animal Free Safety Assessment Collaboration, косметичне тестування завжди включало "тести на токсичність", під час яких тваринам наносили певні хімікати на шкіру й в очі.
Також зазначається, що експерименти на тваринах менш ефективні порівняно з новими формами тестування, такими як комп’ютерне моделювання або тести з використанням людських клітин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.74
Купівля 36.74Продаж 37.46
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе