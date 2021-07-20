Канада звинуватила Китай у кібератаці на Microsoft
Міністр оборони Канади Харджит Саджан заявив, що спецслужби КНР втрутилися у роботу Microsoft, аби отримати доступ до даних користувачів
Про це повідомляє Укрінформ.
“Канада приєднується до союзників, вказуючи на підтримуваних КНР діячів, які безпрецедентно та невибірково втрутилися у роботу серверів Microsoft. Канада упевнена, що міністерство державної безпеки Китаю відповідальне за масштабний злам серверів”, - заявив Саджан.
За його словами, кіберугруповання, які мають підтримку китайських спецслужб, скористалися безпековими недоліками програм Microsoft, здобувши частковий доступ до 400 тис. серверів по всьому світу.
“Канада вважає, що з великою долею ймовірності ці дії мали на меті здобути доступ до світових мереж задля викрадення інтелектуальної власності та отримання значної кількості особистих даних”, - зазначив міністр.
Він додав, що угруповання АРТ 40, яке стоїть за кіберзламами, складається із членів регіонального відділення міністерства державної безпеки Китаю у провінції Хайнань.
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