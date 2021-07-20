Канада звинуватила Китай у кібератаці на Microsoft

Про це повідомляє Укрінформ.

“Канада приєднується до союзників, вказуючи на підтримуваних КНР діячів, які безпрецедентно та невибірково втрутилися у роботу серверів Microsoft. Канада упевнена, що міністерство державної безпеки Китаю відповідальне за масштабний злам серверів”, - заявив Саджан.

За його словами, кіберугруповання, які мають підтримку китайських спецслужб, скористалися безпековими недоліками програм Microsoft, здобувши частковий доступ до 400 тис. серверів по всьому світу.

“Канада вважає, що з великою долею ймовірності ці дії мали на меті здобути доступ до світових мереж задля викрадення інтелектуальної власності та отримання значної кількості особистих даних”, - зазначив міністр.

Він додав, що угруповання АРТ 40, яке стоїть за кіберзламами, складається із членів регіонального відділення міністерства державної безпеки Китаю у провінції Хайнань.