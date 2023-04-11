Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Канікули солідарності": Іспанія ініціює кампанію літнього відпочинку для дітей з України

"Канікули солідарності": Іспанія ініціює кампанію літнього відпочинку для дітей з України

11 квітня, 2023 вiвторок
00:27
війна з Росією евакуйовані діти

Влада Іспанії ініціювала кампанію з організації літніх канікул для українських дітей, що жили й живуть в умовах бомбардувань, як гуманітарний жест і спосіб нагадати про викрадення неповнолітніх Росією

Про це в інтерв’ю The Times розповіла перша віцепрем’єр-міністерка Іспанії Надя Кальвіньо.

Ініціатива проведення "канікул солідарності" походить від лідерки фракції соціалістів і демократів у Європейському парламенті, іспанки Іраце Гарсії – вона, як і Кальвіньо, є членом Іспанської соціалістичної партії.

Обидві політикині вже відвідали Київ і провели переговори з уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем. Той, пише The Times, "був сповнений ентузіазму". Також про організацію канікул для дітей говорили й у Португалії.

"Я вважаю, що це чудова ідея. Тим паче , що у нас вже є певний досвід прийому українських дітей з Чорнобильської зони на проживання в іспанських сім'ях", – каже перша віцепрем’єрка Іспанії.

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році Іспанія стала головним пунктом прихистку для українців. Сто тисяч із них уже жили в країні до початку повномасштабного вторгнення, а після прибули ще 170 тисяч, близько третини з них – діти.

Кампанія задумана не лише як гуманітарний жест, але й як спосіб нагадати світові, що президент Росії Владімір Путін та уповноважена РФ із питань захисту дітей Марія Львова-Бєлова розшукуються Міжнародним кримінальним судом за масову депортацію неповнолітніх.

За деякими оцінками, Росія викрала 700 тисяч дітей із тимчасово окупованих територій України. Українська влада стверджує, що повернулися лише 307.

  • Нагадаємо, 10 квітня 24 дитини з Херсонської області повернулися додому. Маленьких українців рашисти допитували 13 годин і змушували зніматися у пропагандистських роликах.
Іспанія
допомога Україні
Читайте також:
Пентагон
9 квітня, 2023 неділя
Журналісти Bellingcat встановили першоджерела "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ
українські військові
10 квітня, 2023 понедiлок
Виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік, - нардеп Веніславський
Россия ударила ракетой по мосту на Черниговщине
9 квітня, 2023 неділя
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 38.06
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
11 квітня
00:55
Аерофлот
Авіакомпанії РФ через санкції змушені ремонтувати літаки в Ірані
00:08
Оновлено
на фото: TCG Anadolu
Туреччина поставила на озброєння перший у світі десантний корабель для розміщення БПЛА
2023, понедiлок
10 квітня
23:19
Відбудова і розмінування: Зеленський зустрівся з британським мільярдером Бренсоном, який долучився до United24
22:51
Міністерство оборони
Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони
22:38
Руслан Кравченко
Зеленський призначив нового голову Київської ОДА
22:34
Ексклюзив
Трамп
До витоку секретних документів з Пентагону можуть бути причетні прихильники Трампа, - експерт-міжнародник Краєв
22:27
Пентагон
В ОП заявили, що злиті файли Пентагону не містять даних про контрнаступ ЗСУ, в Остіна - що досі оцінюють масштаб витоку
22:00
Огляд
Еммануель Макрон
Макрон назвав ситуацію з Тайванем "не нашою кризою"
21:47
Франція
Союзники продовжать підтримувати Україну зброєю попри маніпуляції Росії в ООН, - Франція
21:35
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Найкоротший шлях для ЗСУ до узбережжя Азовського моря починається з Вугледара. Колонка Сергія Згурця
21:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія ледь не збила британський літак-розвідник біля України, Вашингтон шукає джерело витоку розвідданих, а українці готуються до контрнаступу. Світові ЗМІ про Україну 10 квітня
21:00
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Росіяни на Херсонщині скинули гранату на човен з цивільними, двоє людей тяжко поранені
20:46
Данія планує до літа передати Україні артилерійські установки Ceasar та перші танки Leopard 1
20:23
Оновлено
На фото вертоліт Ка-52
ЗСУ збили вертоліт, який росіяни використали як замінник артилерії, - майор 103-ї бригади ТрО Ганущин
20:14
Ексклюзив
ЗСУ, контрнаступ
"Це мотивує та забезпечує надійний тил військовим": полковник Дмитрашківський про повернення доплат у 30 тис. грн
20:05
Радбез ООН
РФ порушує санкції, які сама ж ухвалювала проти Ірану та КНДР, - представниця Великої Британії в ООН
20:05
OPINION
Ігор Гулик
На те й НАТО
19:48
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині 10 квітня 2023 р.
Росіяни за день тричі атакували Дніпропетровщину: пошкоджено житловий будинок
19:37
Верховна Рада
Україна припинила дію низки угод з Росією та Білоруссю
19:24
бізнес
Ветерани можуть отримати грант на розвиток бізнесу: уряд запускає нові програми в рамках проєкту єРобота
19:06
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь
У МЗС КНР заявили, що Тайвань - їхня внутрішня справа, а світ має дотримуватися принципу "одного Китаю"
19:04
Microsoft
Microsoft більше не надаватиме гарантійного обслуговування приставок Xbox у РФ
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 411 дня війни: повернення доплат військовим та збиття ворожого Мі-24 на Авдіївському напрямку
18:45
Німеччина уряд
Німеччина може заборонити в'їзд на змагання спортсменам з РФ незалежно від рішення МОК, – міністерка МВС Фезер
18:37
Окупанти
На Запоріжжі окупанти обмежують маршрути таксистам, побоюючись витоку інформації, — Генштаб
18:30
Ексклюзив
українські військові
Виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік, - нардеп Веніславський
18:26
російський безпілотник
Українські захисники знищили 2 російські безпілотники на Чернігівщині й Сумщині
18:12
У Києві відкрили пам'ятну дошку загиблому ректору університету Грінченка Віктору Огнев'юку
18:06
OPINION
Василь Зима
Ісус — це чесність. Перш за все
17:59
Оновлено
Україна повернула додому з РФ ще 100 полонених. Загалом із полону вже повернули 2105 людей
17:58
Україна передала Росії п'ятьох важкопоранених полонених, серед них жінка
17:45
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
17:44
Зеленський
Україна активізує співпрацю з Іраком, — Зеленський
17:38
Верховна Рада
Рада проголосувала за звільнення оборонних товарів від ПДВ та мита
17:34
Ексклюзив
Грім
Імовірно, удару по системах ППО РФ у Феодосії завдали українським ОТРК "Грім-2", - політолог Молчанов
17:20
Віталій Портников
Вулиці Сергія Набоки в Києві - бути!
17:11
на фото Михайло Поплавський
Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя ректорства заявив про передачу повноважень
16:59
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:45
Виконавці пісні "Доброго вечора, ми з України" стали амбасадорами штурмової бригади "Спартан"
16:44
на фото затримання шахрая
В Україні та ЄС викрили шахраїв, які видурювали гроші в охочих евакуюватись із Бахмута
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV