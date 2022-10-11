Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Китай
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 3-4 листопада планує відвідати Китай та зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпіном
Про це пише Politico.
Шольц, ймовірно, стане першим лідером G7, який відвідав КНР від початку пандемії.
Він також стане першим західним лідером, який зустрінеться з китайським лідером, імовірно, Сі Цзіньпіном після з'їзду Компартії. На ньому Сі можуть обрати втретє керівником держави, що суперечить конституції КНР.
Представник уряду Німеччини відмовився коментувати можливу подорож.
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