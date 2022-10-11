Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Китай

Про це пише Politico.

Шольц, ймовірно, стане першим лідером G7, який відвідав КНР від початку пандемії.

Він також стане першим західним лідером, який зустрінеться з китайським лідером, імовірно, Сі Цзіньпіном після з'їзду Компартії. На ньому Сі можуть обрати втретє керівником держави, що суперечить конституції КНР.

Представник уряду Німеччини відмовився коментувати можливу подорож.

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