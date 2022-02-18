Каприз Зеленського про гарантії безпеки для України ми не будемо обговорювати, - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру обговорювати "каприз" президента України Володимира Зеленського про надання Україні гарантій безпеки
Про це передає ТАСС.
"Ми готові обговорювати саме такі варіанти: не безпека України, просто тому, що Зеленському такий каприз на думку прийшов сьогодні, хоча вчора він говорив лише про вступ до НАТО, а безпеку всіх країн нашого регіону, регіону ОБСЄ, на міцній основі документів, підписаних на найвищому рівні та які викладають неподільність безпеки у всій повноті цього основоположного принципу", - сказав Лавров.
Він додав, що Росія вже шукає шлях для досягнення миру через діалог зі США і пропозицію власних "гарантій безпеки".
- Нагадаємо, 26 січня Вашингтон надав письмову відповідь Росії на "гарантії безпеки", де відмовився закрити двері для вступу України в НАТО, натомість заявив про готовність обговорити з Росією угоди про роззброєння та заходи довіри за умови деескалації на українських кордонах.
- У відповідь на це Росія заявила, що США обрали лише "зручні теми" і "перекрутили зміст", а також зажадала від Вашингтону вивести американські війська з Центральної та Східної Європи і Прибалтики.
- 17 лютого Зеленський заявив, що Україні потрібна система гарантій, зокрема глобальний документ між впливовими країнами у світі, який би закріпив безпекові гарантії для України.
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