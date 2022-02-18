Каприз Зеленського про гарантії безпеки для України ми не будемо обговорювати, - Лавров

Про це передає ТАСС.



"Ми готові обговорювати саме такі варіанти: не безпека України, просто тому, що Зеленському такий каприз на думку прийшов сьогодні, хоча вчора він говорив лише про вступ до НАТО, а безпеку всіх країн нашого регіону, регіону ОБСЄ, на міцній основі документів, підписаних на найвищому рівні та які викладають неподільність безпеки у всій повноті цього основоположного принципу", - сказав Лавров.



Він додав, що Росія вже шукає шлях для досягнення миру через діалог зі США і пропозицію власних "гарантій безпеки".



Нагадаємо, 26 січня Вашингтон надав письмову відповідь Росії на "гарантії безпеки", де відмовився закрити двері для вступу України в НАТО, натомість заявив про готовність обговорити з Росією угоди про роззброєння та заходи довіри за умови деескалації на українських кордонах.

У відповідь на це Росія заявила, що США обрали лише "зручні теми" і "перекрутили зміст", а також зажадала від Вашингтону вивести американські війська з Центральної та Східної Європи і Прибалтики.

17 лютого Зеленський заявив, що Україні потрібна система гарантій, зокрема глобальний документ між впливовими країнами у світі, який би закріпив безпекові гарантії для України.