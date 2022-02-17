Росія заявила, що США перекрутили зміст "гарантій безпеки", і вимагає вивести американські війська з Центральної та Східної Європи і Прибалтики
У четвер, 17 лютого, радник президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Джейк Салліван отримав офіційну письмову реакцію Росії на відповіді США щодо "гарантій безпеки". Росія заявила, що США обрали лише "зручні теми" і "перекрутили зміст"
Про це йдеться у заяві МЗС Росії.
"Проігноровано пакетний характер російських пропозицій, з яких навмисно обрано "зручні" теми, які, у свою чергу, "перекручені" у бік створення переваг для США та їхніх союзників. Такий підхід, як і супутня риторика американських офіційних осіб, підкріплює обґрунтовані сумніви в тому, що у Вашингтоні справді віддані виправленню ситуації в галузі євробезпеки", - йдеться у документі МЗС.
Зокрема, основні тези РФ у реакції на відповіді США такі:
- Росія запропонувала напрацювати нове "рівняння безпеки", основним його компонентом має бути проблема ракет середньої та меншої дальності;
- США повинні вивести свої війська та озброєння з Центральної та Східної Європи і Прибалтики;
- Також росіяни очікують, що НАТО і США нададуть конкретні пропозиції щодо юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.
Також у російській відповіді згадується Україна. Зокрема, російське МЗС заявляє, що РФ не відводитиме військ з окупованої української території і не планує вторгнення в Україну. Таким чином Росія заперечує тезу США про відповідальність за ескалацію навколо України та пропонує свої вимоги для врегулювання збройного конфлікту.
"Це - примус Києва до виконання "Комплексу заходів", припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території", - йдеться у вимогах РФ.
При цьому зазначається, що США не підтримують таку позицію та заявляють про російське вторгнення, розпалювання Росією конфлікту на Донбасі, окупацію Криму та відповідальність за ескалацію.
Раніше з посиланням на високопоставленого чиновника Держдепартаменту США CNN повідомило, що реакцію РФ отримала американська сторона.
"Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Вона була доставлена послу Саллівану в Москві сьогодні", - сказав чиновник.
Видання передає, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров раніше заявив, що цей лист до США буде оприлюднений.
- Нагадаємо, під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії "гарантії безпеки" про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
- 26 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон надав відповідь Росії на "гарантії безпеки" і оприлюднювати її не планують. У МЗС України повідомили, що у письмовій відповіді США щодо "гарантій безпеки" Росії враховані українські позиції та пропозиції.
- Голова російського МЗС Сергій Лавров заявив, що у відповідях США немає "позитивної" реакції щодо питання про недопустимість розширення НАТО на схід.
- Заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд заявила, що у США є сподівання, що Росія повернеться за стіл переговорів, коли вивчить відповіді на "гарантії безпеки".
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