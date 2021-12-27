Карантин в Україні: дві області залишаються в "червоній" зоні
Станом на 27 грудня в "червоній" зоні епідемічної небезпеки залишається дві області, при цьому жодна область країни не потрапила до "помаранчевої" зони
Про це повідомляє МОЗ України.
Наразі 22 області перебувають у "жовтій" зоні карантину. Водночас жодна частина країни не потрапила до "помаранчевої" зони.
У "червоній" зоні залишаються дві області - Волинська та Запорізька.
За даними міністерства, епідеміологічна ситуація в цих областях стабілізувалася, і уже найближчим часом вони можуть вийти з "червоної" зони.
Минулої доби коефіцієнт діагностування нових заражень складав 13,4% у Запорізькій області, і 15,8% у Волинській.
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