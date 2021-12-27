Карантин в Україні: дві області залишаються в "червоній" зоні

Про це повідомляє МОЗ України.



Наразі 22 області перебувають у "жовтій" зоні карантину. Водночас жодна частина країни не потрапила до "помаранчевої" зони.



У "червоній" зоні залишаються дві області - Волинська та Запорізька.



За даними міністерства, епідеміологічна ситуація в цих областях стабілізувалася, і уже найближчим часом вони можуть вийти з "червоної" зони.



Минулої доби коефіцієнт діагностування нових заражень складав 13,4% у Запорізькій області, і 15,8% у Волинській.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb