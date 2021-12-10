Карантин в Україні: Одещина увійшла до "помаранчевої" зони

Про це повідомляють у МОЗ.



Відтепер до "жовтої" зони карантину належать 13 регіонів: Київ і Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.



"Помаранчева" зона розширилася, і зараз до неї входять Донеччина й Одещина.



"Червоними" залишаються 10 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Вінницька та Хмельницька області можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом.

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