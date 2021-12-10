Вінницька та Хмельницька області можуть вийти з "червоної" зони найближчим часом, - Київська школа економіки

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.



"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків - скільки із протестованих зразків є позитивними, є підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", - сказав Ганиченко.



За його словами, найближчими до виходу з "червоної" зони є Вінницька та Хмельницька області.



"Це ті області, де не перевищений коефіцієнт виявлення випадків", - пояснив Ганиченко.



Він зазначив, що вихід цих регіонів із "червоної" зони стримує рівень ушпиталень. Однак Київська школа економіки очікує, що протягом цього тижня кількість госпіталізацій у Хмельницькій і Вінницькій областях нормалізується, і вони задовольнять показники для виходу з "червоної" зони.



"А оскільки були виведені дев'ять регіонів, то ми очікуємо, що ці два також будуть виведені", - додав він.



Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки також наголосив, що загалом в Україні третя хвиля коронавірусу йде на спад.



"Зараз варто почати з того, що всі епідпоказники стабілізуються і показують непоганий спад", - сказав він.



За словами Ганиченка, у країні вже четвертий тиждень поспіль зменшується кількість виявлених випадків, госпіталізацій і смертей.



"Ми в Київській школі економіки вважаємо, що про стабільну стабілізацію, не дивлячись на цю тавтологію, можна говорити після трьох тижнів поспіль такого спаду", - зауважив він.



Ганиченко зауважив, що в деяких країнах трапляється, коли один-два тижні захворюваність йде нібито спад, а потім знову зростає - у такому випадку не можна говорити про проходження піку.



"Але в Україні у рамках поточної хвилі, якщо, наприклад, подивитись на графік захворюваності, то можна говорити, що ось ця третя хвиля вже виходить зі свого піку. Це не означає, що немає ризику повторного зростання. Але візуально на графіку вже видно, що ця хвиля буде йти окремо. Тобто наступне зростання вже буде в новій, в четвертій хвилі", - пояснив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Нагадаємо, в Україні за добу 9 грудня зафіксували понад 11 тис. випадків коронавірусу, померло 442 людини.

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