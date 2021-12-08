Карантин в Україні: рівень госпіталізацій перевищений на Чернігівщині, Вінниччині та Хмельниччині

Про це свідчать відомості МОЗ.

Станом на 7 грудня в Україні рівень захворюваності на коронавірус склав 400 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення.

У Києві він становить 586 на 100 тис. населення.

За добу 7 грудня найвищий рівень захворюваності зафіксували в Полтавській (670), Волинській (617) областях і Києві (586)

Показник ушпиталень по країні складає 46,5 за визначеного рівня 60 на 100 тис. населення.

У Києві кількість ушпиталень становить 40,8 на 100 тис. населення.

Рівень госпіталізацій перевищений у Чернігівській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

Станом 7 грудня в усіх регіонах України завантаженість ліжок із киснем не перевищує норму.

По країні цей показник становить 39,5% за визначеного рівня 65%.



У Києві зайнято 37% ліжок із киснем, призначених для лікування хворих на коронавірус.



Загалом до "червоної" зони належать: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.



У "помаранчевій" перебуває тільки Донеччина.



"Жовта" зона найбільша, і до неї входять: Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

В Україні за добу 7 грудня виявили понад 9 тис. випадків коронавірусу, померло 450 людей

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