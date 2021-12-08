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В Україні за добу зафіксували понад 9 тис. випадків коронавірусу, померло 450 людей

8 грудня, 2021 середа
08:38
Суспільство

В Україні за минулу добу, 7 грудня, зафіксували 9 371 випадок коронавірусу, з них дітей – 809, медпрацівників – 175

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 519 981 особа;
  • одужало – 3 109 423 особи;
  • летальних випадків – 89 436;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.

За добу 7 грудня в Україні:

  • зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);
  • 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 998 осіб;
  • летальних випадків – 450;
  • одужало – 26 804 особи.

Загалом проведено 25 947 664 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1519;

Вінницька область – 369;

Волинська область – 379;

Дніпропетровська область – 358;

Донецька область – 723;

Житомирська область – 187;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 530;

Івано-Франківська область – 166;

Київська область – 489;

Кіровоградська область – 137;

Луганська область – 147;

Львівська область – 413;

Миколаївська область – 305;

Одеська область – 284;

Полтавська область – 705;

Рівненська область – 397;

Сумська область – 274;

Тернопільська область – 184;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 201;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 376;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 78.

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вакцина
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Коронавірус
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