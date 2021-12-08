В Україні за добу зафіксували понад 9 тис. випадків коронавірусу, померло 450 людей
В Україні за минулу добу, 7 грудня, зафіксували 9 371 випадок коронавірусу, з них дітей – 809, медпрацівників – 175
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 519 981 особа;
- одужало – 3 109 423 особи;
- летальних випадків – 89 436;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 160 332.
За добу 7 грудня в Україні:
- зафіксовано 9 371 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175);
- 199 765 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 998 осіб;
- летальних випадків – 450;
- одужало – 26 804 особи.
Загалом проведено 25 947 664 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 905 431 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1519;
Вінницька область – 369;
Волинська область – 379;
Дніпропетровська область – 358;
Донецька область – 723;
Житомирська область – 187;
Закарпатська область – 329;
Запорізька область – 530;
Івано-Франківська область – 166;
Київська область – 489;
Кіровоградська область – 137;
Луганська область – 147;
Львівська область – 413;
Миколаївська область – 305;
Одеська область – 284;
Полтавська область – 705;
Рівненська область – 397;
Сумська область – 274;
Тернопільська область – 184;
Харківська область – 309;
Херсонська область – 201;
Хмельницька область – 390;
Черкаська область – 376;
Чернівецька область – 122;
Чернігівська область – 78.
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