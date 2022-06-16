Карфаген буде знищений. Резніков прокоментував зустріч з генсеком НАТО
Міністр оборони України провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом
Про це Олексій Резніков написав у Twitter.
Він підкреслив, що в руках України безпека всього євроатлантичного простору.
"У плані російської агресії проти України повідомлення було гучним і чітким: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки повинні отримати більше важкої зброї", - заявив міністр.
- 15 червня перед зустріччю у форматі Рамштайн-3 Столтенберг розповів, що увійде до нового пакету допомоги НАТО Україні.
- Також Єнс Столтенберг 15 червня заявив, що президента України Володимира Зеленського запросять на саміт НАТО, а за потреби у нього буде можливість звернутися до лідерів онлайн.
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