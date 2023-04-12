Бахмут

Упродовж тижня Сили Оборони з боями залишили значну частину центральних і північних кварталів міста та зосередилися на захисті колись найбільше густонаселеної західної частини Бахмута, яка має площу близько 4 кв. км і складається здебільшого з багатоповерхової забудови. Західна частина – це орієнтовно третина міста.

Воювати тут окупантам дуже складно, тому вони залучили всі наявні ресурси. На допомогу недобиткам вагнерівців перекинули десантників із лісів з-під Кремінної та з полів довкола Бахмута. Крім того, для тотального знищення будинків ворог використовує керовані плануючі авіабомби та реактивну артилерію ТОС "Буратіно", яка б’є термобаричними снарядами.

Найзапекліші бої тривають між двома магістральними дорогами: Корсунського і Чайковського. Спроби рашистів перетнути вул.Чайковського й зайти у найбільш західну частину міста були відбиті. Залізнична колія та вокзал на кілька днів стали епіцентром боїв, які тривають досі.

На південь від центральних районів ЗСУ тримають оборону в районі стадіону "Авангард". У цій частині міста з низькою забудовою вулиці впродовж дня по кілька разів переходять з одних рук в інші.

Як і раніше, росіяни хочуть відтіснити наші війська з Іванівського та Хромового, щоб узяти оборонців Бахмута в кільце. Цього тижня особливо активними вони були в районі Хромового, а також біля Богданівки, звідки окупанти намагаються пробитися до наступної лінії нашої оборони в Часовому Яру. Втім всі атаки були успішно відбиті. Загрози оточення немає. На це, зокрема, вказує черговий візит на фронт командувача Сухопутних військ генерала Сирського.

Виходячи з того, що до Бахмута рашисти стягують ресурси вже не з тилових резервів, а з інших локацій на передовій, де йдуть бої, будемо сподіватися, що цей безконечний людський ресурс таки розіб’ється об місто-фортецю.

Авдіївка

Після тижневої паузи рашисти знову полізли оточувати Авдіївку. На півдні від міста, в районі між Водяним і Сєверним, їм вдалося відтіснити Сили Оборони з деяких позицій, але й самі вони їх зайняти не можуть, оскільки на відкритій місцевості ворогів легко вбиває наша артилерія.

Дещо гіршою є ситуація з північної сторони міста. Тут рашисти змогли вибити наших воїнів із лісу на захід від Новобахмутівки та намагаються перейти лінії залізниці біля Новокалинового.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.