Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом

Через знищення двох аеродромів у Росії, а також значного запасу КАБів, бомбардування лінії оборони скоротилося, а на деяких ділянках фронту на кілька днів узагалі зникло. Південний фронт практично завмер, на інших відтинках наступальних дій поменшало. Крім Покровська, особливою ділянкою став фронт довкола Сіверська та південна частина Луганщини. Втім попри значні зусилля, ворог тут не зумів нічого досягнути. Так само як і в Часовому Яру, де Сили оборони продовжують тримати лінію оборони по каналу.

Росіяни зайшли в Торецьк, а Нью-Йорку готують оточення

Від села Північне окупанти прорвалися на 1 км по магістральній вулиці Дзержинського, обходячи таким чином терикон шахти "Північна". Якщо терміново не ліквідувати цей прорив, то ворог отримає можливість штурмувати терикон з кількох боків, а в разі його окупації урівняє висотні можливості вогневого домінування над Центральною вулицею, по якій зараз Сили оборони тримають фронт. По суті цей терикон для рашистів стане брамою в місто.

Окупанти продовжували розширювати свій контроль на флангах: завершили окупацію села Південне і з’єдналися із силами, які наступали по східному флангу Нью-Йорка. Тут ЗСУ були змушені відступити до системи ставків, адже інакше їм загрожувало оточення.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня

Таким чином з лівого флангу ворог завершив захоплювати околиці Торецька і Нью-Йорка та готовий перейти в наступ на місто й розпочати оточення селища, рухаючись із Залізного на Неліпівку.

У центральній частині Нью-Йорка ЗСУ зуміли провести локальний контрнаступ і відбити район навколо школи, втім це єдині наші успіхи. На західному фланзі рашисти суттєво розширили зону контролю між Юр’ївкою та Пантелеймонівкою. Наш гарнізон в Олександрополі, який розміщений на панівній висоті й упродовж усього літа тримав оборону траси на Костянтинівку, опинився у доволі скрутному становищі. У разі оточення Олександрополя ця ділянка фронту знову може динамічно змінюватися не на нашу користь.

Найближчими днями окупанти продовжать наступати на західні околиці Нью-Йорка з тим, щоб створити загрозу оточення селища та змусити Сили оборони його залишити.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня



Покровське пекло

Цілий тиждень на Покровському напрямку кількість боїв скорочувалася на 30-40% щодня. Однак уже в понеділок атаки зросли до рекордного показника в 50. Завдяки спаду інтенсивності – ворог так і не зумів окупувати майже оточене Желанне – Сили оборони надалі контролюють половину села. Також наші воїни втримали наступ і не допустили прориву на східному березі річки Вовча в районі між Новоселівкою Першою і Яснобродівкою. Так само наші герої відбили всі штурми на Воздвиженку, яка є останньою перепоною перед виходом ворога на трасу Покровськ – Костянтинівка, та на Карлівку, яка стримує навалу на Селидове. Також рашисти не зуміли пробитися далі вздовж залізничного полотна на Новогродівку.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня

Єдине, що вдалося росіянам, – це завершити окупацію Сергіївки та розширити зону свого контролю по лівому березі Казенного Торця, захопивши Свиридонівку й Лисичне – ЗСУ повністю відступило на правий берег річки та тримають оборону в ключовому укріпрайоні – селищі Гродівка. Росіяни почали штурм цього селища, яке може їм дати ключ до виходу в тили Сил оборони та можливість прорватися до Мирнограда. Битва за Гродівку буде однією з кульмінаційних серед боїв на Покровському напрямку.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня

Вугледар усе ближче

Наступ на дорогу Вугледар – Костянтинівка (село) продовжився, і вже третій тиждень поспіль росіяни мають тут успіхи. Вони зуміли відкинути Сили оборони ще з кількох позицій та повністю витіснити за дорогу. Саме дорогою зараз пролягає лінія фронту, а відтак вона втратила свій логістичний функціонал. Разом з тим окупанти зайшли на південно-східні вулиці Костянтинівки та розширили сіру зону на більшість східної частини села, а також на всю сусідню Парасковіївку.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня

Наступ на Куп’янськ

Хоча кількість боїв на Куп’янському напрямку скоротилася на 30%, однак усе ж рашисти зуміли не тільки на кілометр пробитися на захід від Піщаного та на 2,5 км від Табаївки. Одночасно на лівому фланзі наступу вони значно розширили зону контролю між раніше окупованими селами Берестове й Новоселівське, а також майже на 4 км розвинули наступ на Стельмахівку та розпочали штурм її північних околиць. Таким чином окупанти забезпечують собі ширину фронту перед наступом на села, що закривають південний фланг Куп’янська.

Курський шок і паніка

Минув рівно тиждень від початку заходу наших військ на територію Росії. За цей час невідомі "добрі сили" легалізувалися через заяви Сирського та Зеленського. Водночас цей тиждень, проведений в ідеальній інформаційній тиші з боку як Генштабу, так і всіх інших гілок влади, дозволив ЗСУ нагнати на росіян шок і паніку та розвинути свій наступ у 5 районах Курської області, а також на Білгородщині.

Більшість даних, які доводиться вивчати, ми отримуємо з російських джерел, які, очевидно, брешуть. Українські військові у своїх соцмережах подають побіжну інформацію 2-3-денної давності, тим самим також вводячи ворога в оману.

Російська місцева влада визнала окупацію 28 населених пунктів, військові, не володіючи всією інформацією, на око нарахували близько 50, а президент Зеленський офіційно заявив про 74 міста й села під нашим контролем. Однак про те, де саме зараз ЗСУ ведуть бої та куди вони просуваються без опору, не знає ніхто, крім Генштабу. Тому наша карта є доволі орієнтовною та демонструє тільки ті ділянки фронту, про які вже є підтверджена інформація.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня

Суджу ЗСУ зайняли в перший день наступу. Далі наші війська розділилися на багато невеликих груп, які почали просуватися на північ, захід і схід, заходячи за спину ворога й оточуючи його з різних боків. Таким чином на північний схід вони просунулися на 35 км, підійшли до райцентру Коренєво та почали його охоплення з півночі та півдня. Паралельно рухаючись уздовж кордону, звільнили всі села від Суджі й аж до Снягості. Цілком імовірно, що цей рух у коридорі між кордоном і лівим берегом річки Сейм продовжиться аж до нашого кордону в районі переходу Тьоткіно. До речі, є відомості, що 1000 російських військових, які розташовувалися в цьому районі та готувалися до наступу на Сумщину, вже зараз можуть опинитися в оточенні тих наших сил, які вийшли з боку України на зустріч тим, які наступають від Суджі. Зв’язок із Тьоткіно росіяни втратили кілька днів тому.

На північ від Суджі ЗСУ наступають кількома рукавами в напрямку на міста Льгов і Курчатов. Якщо росіяни самі визнали, що українці підійшли на 40 км до Курська, то вочевидь, до цих міст Сили оборони наблизилися ще більше. Втім наразі відомо тільки про бої в околицях села Кромскіє Бикі на Льговському напрямку та перехід села Большоє Солдатскоє під наш контроль. Втім простежуючи напрямок наступу ЗСУ, логічно припустити, що й тут вони мають на меті не тільки перерізати трасу Рильськ – Курськ, а й вийти до берегів Сейму.

На схід від Суджі поступ ЗСУ наразі найбільш скромний. Також саме тут вони зустріли найбільший опір росіян, адже загроза перерізання траси Білгород – Курськ буде для них національною катастрофою. Попри це, наші герої тут пробилися щонайменше на 18 км до села Беліца, рухаючись правим берегом річки Псел. Водночас вони зуміли форсувати річку та зайняти кілька сіл і на лівому її березі. Цікаво, що південніше, вздовж значної ділянки кордону, українські ДРГ помітили в селах Демідовка, Колотіловка та Пороз, а ймовірно, що їх було й більше. Однак шоком для росіян може стати наступ ЗСУ на схід від Вовчанська. Вже зараз наші сили зафіксували в селах Панков і Лєнінський.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня

Однією із цілей операції в Курській області може стати не тільки згортання наступу росіян на Вовчанськ, а й оточення і знищення всього Вовчанського угруповання. Вже зараз Сили оборони розпочали потужний наступ у самому Вовчанську та витискають окупантів з міста. Втім потужна підтримка з Білгородської області може не тільки суттєво пришвидшити цей процес, а й запустити панічні настрої в самому Білгороді. Нова багатотисячна армія біженців точно обвалить військову логістику на цьому напрямку.

Наразі можемо зафіксувати, що зс РФ підтягують свої резерви назад у Росію зі всіх напрямків фронту, крім Донеччини, де вони ще сподіваються зберегти темпи наступу. Натомість ЗСУ щоденно формують на своєму північно-східному кордоні нову демілітаризовану зону між річками Псел і Сейм.

Фото: Еспресо Карта бойових дій за 7-14 серпня



Знищення аеродромів на Росії

Після знищення аеродрому в Морозівську, ЗСУ завдали такого ж потужного по аеродрому в Липецьку де були знищені склади із 700 комплектів модулів керування авіаційними бомбами, а також невідома, але доволі значна кількість КАБів -250, 500 і 1500. Окрім того, горів об’єкт енергетичної інфраструктури, НПЗ та вражені позиції ППО. Через 5 днів ЗСУ завдали нових ударів по двох аеродромах у Воронезькій: Борисоглєбск і Балтімор, а також в Нижньгородській – Саваслєйка, звідки злітає носій "Кинджалу" МіГ-31К. Деталі ударів ще уточнюються. Хоча російський генштаб заявив про збиття 117 дронів, однак в Самій Саваслєйці пролунало щонайменше 10 вибухів. Ймовірно є пошкоджені літаки.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.