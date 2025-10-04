Карта бойових дій за період 27 вересня – 4 жовтня: фронт майже став, Москва готується до блекауту та проводить загальну мобілізацію

У вересні удвічі впали темпи просування окупантів із 15 км2 у день до 8,5 км2. Відповідно й окупували вони найменше з початку літнього наступу – 260 км2, тоді як у серпні 464, а в піковому липні 564 км2.

графік окупації територій України, фото: Еспресо

З фронту майже зникли російські танки і броньовані авто – їх замінили мотоцикли, самокати, велосипеди і коні. Якщо упродовж трьох років війни ЗСУ найбільше били по логістиці і знищували автотранспорт, то в останні пів року тенденції круто змінились і дрони стали головною загрозою і ціллю №1.

інфографіка втрат дронів та автотехніки армії рф, фото: Еспресо

Наприкінці вересня навіть в абсолютних числах дрони перевершили автотехніку 65vs63 тис. І це не дивно, бо у вересні наші воїни збили рекордні понад 10 тис. дронів оперативно-тактичного рівня.

Попри те, що ЗСУ вразили 28,5 тис. окупантів за місяць, що є найменшим показником із квітня минулого року. Але 2 із трьох вражених ворогів – це двохсоті.

графіки втрат живої сили армії рф, фото: Еспресо

Путін вже зараз розпочав безперервну мобілізацію строковиків, значна частина яких піде на контракт в зс РФ. Отже, наступ виключно живої сили за підтримки дронів ще більше посилиться у наступні місяці та у 2026 році. Наразі ж наше командування не може знайти ефективної протидії цьому.

Лиман і Сіверськ – як ворота до Слов’янська

За тиждень тут відбулись мінімальні зміни, але кількість атак та їх спрямованість вказують на те, що плани в росіян не змінились – до весни вони хочуть пробити собі коридор до Слов’янська.

На північ від Лимана ЗСУ продовжують бої за Шандриголове та Середнє, а ворог хоче розширити свій плацдарм на правому березі річки Нетриус, але наразі без просування. Аналогічно без змін залишилась ситуація в Зарічному – тут тривають складні бої за контроль села, яке є воротами до Лимана.

Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня, фото: Еспресо

Натомість по обидва береги Сіверського Донця рашисти мали обмежені успіхи. Зокрема, вони закріпилися на північних околицях Ямполя та штурмують саме село. Також вони розширили сіру зону на північ від Ямполя, з метою атакувати наших захисників із флангу. Разом з тим, ворог практично повністю зайняв Серебрянське лісництво і контролює весь північний берег Сіверського Донця, аж до Дронівки, яка є наступною ціллю окупантів. А з південного берега вони просуваються від Серебрянки до Дронівки, щоб захопити переправу, яка є в цьому місці, адже це дасть можливість вийти в тил захисникам Сіверська. Наразі тут Сили оборони дають бій, але вочевидь в них немає достатньо ресурсів, щоб надовго зупинити окупантів. Розуміючи, що сили ЗСУ на межі, путіністи посилили свій тиск ще й з півдня, наступаючи на Сіверськ через Виїмку.

Паралельні атаки під Добропіллям і наступ на Покровськ з півдня

ЗСУ вдалося повністю зупинити наступ зс РФ на Покровськ із півночі. Вже понад місяць немає просування на Родинське. Загроза прориву на Добропілля частково знята, а на ділянках біля Шахового та північніше ворог потрапив в оточення.

Але попри це, російське керівництво продовжує видавати накази про наступ як на Родинське, так і на Шахове. Адже за їхнім планом оточені повинні пробитися назустріч військам, які окупували Полтавку і наступають на Володимирівку, Шахове і Софіївку, намагаючись зробити ще один паралельний прорив між Добропіллям і Костянтинівкою. Відтак ЗСУ довелося зупинити наступ на Новоторецьке і зосередитись на захисті своїх флангів та добиванню тих окупантів, які тримають кругову оборону.

Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня, фото: Еспресо

Також Сили оборони зупинили наступ на Разіне, через те, що ворог мав просування в Красному Лимані та на південь від нього у напрямку на Мирноград. Нашим військам поки не вдалося викинути загарбників із Новоекономічного, де вони не тільки закріпляються, але й також намагаються розвивати наступ на Мирноград з іншого флангу, з боку Миролюбівки.

З південного фронту рашисти посилили тиск на околиці Покровська і мали просування на кількох напрямках від Звірового до Покровська. Також через 7 місяців боїв росіяни змогли окупувати Удачне, яке стояло на заваді їхньому просуванню в обхід Покровська із заходу. Але наразі подальшого просування від села зс РФ не мають.

Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня, фото: Еспресо

Наступ на Покровське і Гуляйполе

Наступ на Великомихайлівку вдалося зупинити в Новоселівці та Сосонівці, але за тиждень на Дніпровщині росіяни окупували Березове і Калинівське та просунулися на 6 км від Калинівського до Вербового. За місяць вони подолали 13 км, тобто половину відстані до траси з Покровського до Гуляйполя, яка є ключовою логістичною артерією в цьому районі. Наразі їм залишилося для перерізання траси ще 12 км для того, щоб обійти Гуляйполе із флангів і почати наступ на це місто на Запоріжжі. Водночас на Дніпровщині вони залишили "кишені" біля Тернового, Маліївки та Січневого, що означає, що прагнучи швидкого просування в перед, у них немає достатньо солдат, щоб закріплятися в селах і розширювати зону контролю. Отже, в нас є шанс на вдалі контратаки.

Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня, фото: Еспресо

Разом з тим путіністи просуваються і в Запорізькій області, де вони окупували село Ольгівське та з боями зайшли в східні околиці Полтавки. ЗСУ можуть спробувати побудувати вибудувати оборону по річці Янчул та зупинити окупантів в Успенівці й Полтавці.

Варто нагадати, що рік тому 28 вересня ЗСУ почали відхід з "фортеці" Вугледар, де вони з понад 2 роки стримували масштабні танкові атаки росіян. Саме відхід з Вугледару став переломним моментом після якого посипався весь південнодонецький фронт. Це також вплинуло на стабільність ліній оборони від Мар’їнки до Курахового і далі аж до адміністративної межі Дніпровської та Запорізької областей. Саме тут є постійне та найбільше просування росіян на захід, яке на сьогодні склало 65 км по прямій.

Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня, фото: Еспресо

Блекаут в Москві та бензинова криза

Удари по енергетиці Москви пообіцяв не тільки президент Зеленський, але й низка військових керівників, отже накопичуємо ресурси. А щоб показати, що це не жарти, то Хаймарси знищили Білгородську ТЕС, яка досі не може відновити діяльність.

Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня, фото: Еспресо

А тим часом за 2 місяці наші дрони вразили 27 нафтопереробних заводів та низку нафтоперекачувальних станцій і нафтобаз. Останній в Орську, що за 1500 км від українського кордону. Також ми посилили удари по всіх підприємствах та об’єктах енергетичної сфери, особливо зав’язаних на нафті. ЗСУ зуміли зупинити 38% потужностей НПЗ. А уряд РФ подав запити на імпорт бензину.

Одночасно посилились удари по Криму, який після курортного сезону може перетворитись на напівпустельний півострів. Вже зараз тут не працює 50% автозаправок.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.