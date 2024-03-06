Карта бойових дій за період 28 лютого – 5 березня: масштабний наступ росіян захлинувся, ЗСУ пробили коридор в Крим

Стабілізація фронту біля Авдіївки, мапа нової лінії фронту

Окупантам не вдалося розвинути свій успіх на захід від Авдіївки. Усі їхні механізовані штурми здебільшого розбиті. Після відходу з Ласточкиного ЗСУ встановили нову лінію оборони через села Бердичі – Семенівка – Орлівка – Уманське, але також зупинили просування росіян і на схід від цієї лінії. Зокрема, використовуючи водні й інші ландшафтні перепони, Сили оборони зуміли розбити маршовий наступ росіян. Наразі активні бої тривають на східній околиці села Тоненьке та в південно-східній частині Орлівки. Також рашисти кілька разів намагалися прорватись у Бердичі, але ЗСУ щоразу їх відкидали. Враховуючи те, що українська артилерія знову заговорила на повний голос зрозумілою для рашистів мовою, ймовірно, на цьому їхні успіхи біля Авдіївки закінчилися.

Зміни на карті фронту біля Часового Яру

Цього тижня, ворог сконцентрував надмірні зусилля для того, щоб прорвати нашу оборону навколо Часового Яру. Кілька днів поспіль у місто часто прилітали КАБи. Окупантам, зазнаючи великих втрат, вдалося потіснити Сили оборони зі східної околиці Іванівського. Але наші військові вживають контрзаходів, щоб вибити загарбників із села. Тим часом ЗСУ вдалося знову відбити кілька позицій у селі Богданівка. Битва за Часів Яр, радше за все, буде не менш тривалою, ніж бій за Бахмут, адже це місто є останньою перепоною на шляху рашистів до Костянтинівки та Краматорська.

Новини з Вугледарського напрямку за тиждень

У Новомихайлівці важкі бої тривають у центральній частині села, куди вороги зуміли пробитись із півдня. Однак уже кілька днів як у них немає подальшого просування, а ЗСУ за допомогою "Бредлі" поступово вибивають окупантів із села.

Разом з тим Сили оборони зуміли відбити наступ рашистів із півночі та зняти загрозу прориву у свій тил. Росіян частково вибили з села Побєда, а саме село перейшло в сіру зону.

Знову контрнаступ ЗСУ в Роботиному, Токмацький напрямок

Ситуація на цій ділянці фронту стабілізувалася. У перші дні березня російський наступ на село видихнувся, і наші герої провели контрнаступ, в ході якого повернули значну частину втрачених позицій, зокрема всі околиці Роботиного. Для ворога наступ закінчився значними втратами та без змін на лінії фронту. Попри це, ймовірно, незабаром ми побачимо нові спроби ревізії результатів літнього контрнаступу ЗСУ, причому не тільки біля Роботиного, а й на Бердянському напрямку, біля Старомайорського.

Луганщина – "Куп’янськ за 3 дні…"

Усі істеричні заяви про прорив рашистів до Куп’янська й далі до Харкова цього тижня закінчилися тим, що ЗСУ провели вдалий контрнаступ біля села Табаївка, яке ворог захопив наприкінці січня. Відтак північні та західні околиці села повернулися під наш контроль, а в самому селі наразі тривають позиційні бої.

На півдні області росіяни продовжують атакувати в напрямку річки Жеребець та сіл Ямполівка й Терни. За тиждень вони зуміли на сотню метрів покращити свої позиції.

Літакопад і чисте небо над фронтом

За 14 днів ЗСУ збили 14 найновіших російських літаків Су-34, Су-35 та А-50. Останні чотири загорілися в небі ще 29 лютого й 1 березня. Відтоді КАБи стали менше падати на голови наших військових, а на півдні припинилося цілодобове сканування українського повітряного простору. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що небо чисте. Навіть тимчасове зникнення літака А-50 з нашого неба відкриває перспективні горизонти. Наразі ворог думає над тим, як вийти із цієї складної ситуації.

Тим часом цього тижня в росіян велике "історичне" досягнення: вони знищили перший HIMARS і перший Abrams.

Крим знову під прицілом ЗСУ

Спершу поблизу Джанкоя ЗСУ знищили комплекс повітряної оборони, до складу якого входили С-400, кілька "Буків", "Панцир" і "Тор". Він мав захищати південь півострова від ракет і безпілотників. Після того, як захист зняли, наші військові продовжили полювання на російські літаки й завдали низки ударів по аеродромах, зокрема в Саках, Євпаторії, Гвардійському та Севастополі. Про наслідки цих ударів наразі не відомо. Окрім того, масований наліт безпілотників на Феодосію знищив частину нафтопроводу. Під ударом також опинився центр матеріального забезпечення Чорноморського флоту рф у Міжводному.

Користуючись тим, що Кримський міст опинився без охорони, частина безпілотників полетіла в його напрямку. Міст перекрили. Лунали вибухи.

Врешті у морі біля Керчі п’ять наших морських дронів вполювали найновіший і найбільший, майже стометровий патрульний корабель "Сергій Котов".

“НАТО, ввєді вайска!”

Офіційні особи шести країн НАТО – Франції, Нідерландів, Канади, Чехії, Литви й Латвії – заявили, що тією чи іншою мірою готові надіслати в Україну свої війська для допомоги ЗСУ. Ймовірно, невдовзі ця коаліція буде розширюватися та перейде від слів до діла.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.