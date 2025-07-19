Карта бойових дій за період 12-19 липня: росіяни прориваються в тил Покровська й обходять оборону під Костянтинівкою

На Харківщину чекають нові виклики

На цей час можемо констатувати, що гучно розрекламований наступ на Сумщині остаточно захлиснувся і ЗСУ поступово відкидають окупантів у напрямку кордону. А тому російське командування, щоб розосередити наші ресурси, створює нові точки загрози майже по всьому периметру кордону на Харківщині. Зокрема, нові штурми біля Вовчанська змінили тут лінію фронту вперше за рік. Ворог зумів форсувати річку Вовчу на північно-західних околицях міста та пішов у наступ на маслозавод, за який зараз тривають бої. Паралельно путіністи тиснуть на сусідніх ділянках фронту, шукаючи слабкі місця в давно вже виснаженій нашій лінії оборони. Ще місяць тому говорили про те, що Сили оборони ледве стримують росіян у районі Вовчанських хуторів. Тому тут, імовірно також можу відбутися негативні зміни.

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

Також диверсійні групи ЗС РФ намагалися перейти кордон у районі Дегтярного та розширили зону контролю на кількасот метрів від Милового до Амбарного.

На північ від Дворічної окупанти на 4-кілометровій ділянці фронту між Кам’янкою і Красним Першим просунулися на захід на 1-2 км, захопивши значний лісовий масив. Наразі за село Красне ведуться бої.

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

Однак реальною загрозою є вихід росіян на північні околиці Куп’янська на правобережжі Осколу. Тут вони захопили село Радьківка та перерізали дорогу на Куп’янськ з Великого Бурлука – одну з важливих логістичних артерій. Одночасно ЗСУ намагаються викинути путіністів із Кіндрашівки – це дало б змогу значно пригальмувати їхній наступ на Куп’янськ. Тим паче, що лобові атаки окупантів на місто з боку Голубівки та Сеньківки наразі успішно відбиваються. Великий Бурлук і Куп’янськ є пріоритетними цілями у другій фазі літнього наступу росіян.

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

Загалом Харківський фронт хоча й ожив на значній протяжності, але на кожному з напрямків тільки іноді кількість щоденних боєзіткнень перевищує 10, тоді як на вузькій ділянці Сумського фронту зазвичай їх понад 20 щодня.

Бої наближаються до Костянтинівки

За тиждень одразу на двох ділянках фронту довкола Костянтинівки окупанти зуміли просунутися вперед на кілька кілометрів. Зокрема, на східній ділянці фронту ворог пробився на 2 км, зайняв частину ще однієї Диліївки та продовжує просуватися по трасі Горлівка – Костянтинівка в напрямку села Біла Гора, що за 7 км від міста. При цьому в самому Торецьку ситуація залишається практично без змін. Натомість на захід від міста росіяни хочуть обійти наші позиції та штурмують укріпрайон ЗСУ в Щербинівці та Новоспаському. Хоча зона боїв тут розширилась, але наші воїни втримують свої позиції.

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

Однак значно погіршилася ситуація на західному фланзі. Тут ЗС РФ прорвались у напрямку Клебан-Бицького водосховища відразу з двох боків: на 2,5 км по Яблунівці, окупувавши всю західну частину села, та на стільки ж від Зорі до околиць Олександро-Калинового, яке разом з Яблунівкою фактично утворюють один укріпрайон. Наразі тут Сили оборони змушені відбивати атаки як із півдня, так і з заходу. У разі, якщо ворогу вдасться просунутися ще й з боку Романівки, то наші оборонці триматимуть оборону на три сторони, а відтак муситимуть відступати на інший берег річки Бичок.

Силам оборони вдалося зупинити просування росіян на північ, де вони поглибили вже вбитий клин між Костянтинівкою та Покровськом, але й тут вони мали просування на 2 км і зайняли Попів Яр, який певний час уже перебував у сірій зоні. Наразі ж з обох флангів фронт наблизився до Костянтинівки на відстань у 10 км.

Покровський фронт почав провисати

Під Покровськом після багатьох тижнів стабільності фронт знову почав стискатися довкола міста. Сили оборони змушені залишати окремі позиції, враховуючи той шквал вогню, який щоденно падає на їхні голови. Тільки за тиждень тут зафіксовано падіння понад тисячу КАБів, а нашим героям щоденно доводиться відбивати від 50 до 70 наступів.

І все ж найбільш прикрим просуванням ворога є його прорив на 5 км між уже окупованим Разіним до Родинського, яке розташоване на трасі Покровськ – Добропілля. Якимось чином росіянам вдалося протиснутися між двома водоймами й териконами в місці, яке позиційно було досить легко захищати. Однак саме тут наша оборона не встояла. Якщо ЗСУ не ліквідують цей виступ, то росіяни отримають значну перевагу, адже вони матимуть змогу атакувати Мирноград і Новоекономічне ще й з півночі, що значно послабить оборону цих міст. Натомість Покровськ втратить одну з трьох основних логістичних артерій, а інші дві опиняться під обстрілом уже з двох сторін. Імовірно, окупанти продовжуватимуть тут рух на захід, щоб оточити Покровськ, але для цього їм також потрібно розширювати зону свого контролю й на північ, щоб уникнути раптового оточення.

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

Ще однією ділянкою, де ЗСУ відступили, стала місцевість між Шевченком і Піщаним, де ще пів року тому Сили оборони пішли в контрнаступ. Тепер усі раніше відбиті позиції знову опинилися під ворожим контролем. Окрім того, в районі Шевченка росіяни зуміли вийти на відстань в 1,5 км до самого Покровська що є найближчою їхньою позицією до міста.

Зрештою на західному фланзі окупанти, не маючи можливість зламати нашу оборону в Котлиному та Удачному, пішли в обхід, просунулися на 2,5 км і вийшли на трасу Покровськ – Межова вже між Удачним та Молодецьким. Оскільки саме ця ділянка фронту тривалий час демонструвала стабільність, то сподіваємося, що успіх путіністів є тимчасовим.

ЗС РФ підійшли до нових ліній оборони на Дніпровщині

На Новопавлівському фронті метастази російського наступу продовжують стрімко розширюватися. За тиждень на трьох ділянках ворог просунувся на 4-5 км, створивши значні ділянки сірих зон, з яких Сили оборони будуть змушені відступати. На півночі, рухаючись у межах річища річки Вовча, росіяни окупували Толстой, значну частину Новохатського й вийшли до околиць Зеленого Гаю. Проте ЗСУ, хоча й відступили з частини Олексіївки, але все ще тримають оборону на заході села, а також утримують Дачне, не даючи загарбникам змоги форсувати тут Вовчу.

Карта бойових дій за 12-19 липня, фото: Еспресо

Дещо південніше ЗС РФ взяли в кліщі Воскресенку. З півночі вони зайняли Піддубне і Мирне та вийшли на околицю Воскресенки, а з півдня окупували Шевченко й також рухаються в напрямку цього села. Відтак частина наших військ, які все ще утримують позиції в районі Комара і Перебудови, будуть змушені швидко відходити, щоб не потрапити в оточення.

На цей час окупанти підійшли до адмінмежі між Донеччиною і Дніпровщиною на значній ділянці фронту в понад 40 км і очевидно, що найближчим часом її перетнуть у якомусь місці.

Тим часом ЗСУ готуються захищати нові оборонні позиції вздовж річки Вовча й у районі сіл Великомихайлівка, Андріївка-Клевцова, Іванівка та безпосередньо Новопавлівки.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.