Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?

Богдан Бачинський
6 вересня, 2025 субота
09:38
карта бойових дій Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня

Літній наступ, який почався у травні та, ймовірно, закінчиться у вересні, фактично провалився, оскільки не досягнув жодної великої цілі, а всі здобутки ворога були тільки тактичними. Прорив на Добропілля взагалі може стати значною помилкою, що тимчасово зупинить наступ на Покровськ

Зміст

У серпні кількість боєзіткнень була найменшою за всі 4 місяці літньої кампанії – 5027. Як наслідок, на 18% упали темпи окупації нашої території – 464 км кв. Це може наштовхнути на думку про певну стагнацію літнього наступу. Втім відомо про те, що рашисти перегруповуються, щоб в останній момент усе-таки виконати частину своїх завдань і створити загрозу оточення Покровська і Костянтинівки.

Динаміка втрати територій

Динаміка втрати територій, фото: Еспресо

Водночас ЗСУ так і не можуть віднайти нищівну протидію ворожій тактиці наступу великої кількості малих піхотних груп. Відтак усе літо знижується кількість ліквідованих окупантів. У серпні вона була рекордно низькою – 28 790, що є найменшим показником із квітня 2024 року. Однак доброю тенденцією є те, що вперше за історію воєн співвідношення вбитих до поранених росіян становить 1 до 3 на користь убитих. 

втрати ворога

графік втрат ворога, фото: Еспресо

Стабілізація під Куп’янськом

На початку тижня ЗСУ вдалося ліквідувати прорив окупантів до Соболівки, відбити Мирне та встановити хитку лінію фронту по дорозі на Куп’янськ через Радьківку. Ситуація в росіян ще більше ускладнена тим, що постачання ресурсів для атаки північних околиць Куп’янська здійснюється через вузьку контрольовану зону в Голубівці. Адже поруч, у Кіндрашівці, наші військові ведуть запеклі бої за село, яке поки що ніхто не контролює. Ворожі ДРГ постійно намагаються потрапити в місто, але їх знищують. 

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня, фото: Еспресо

Попри те, що зс РФ захопили Дворічну, вони досі не можуть акумулювати достатньо ресурсів, щоб розвинути наступ на Куп’янськ по правому березі Осколу. А на лівобережжі лінія фронту залишається доволі статичною вже кілька років. Цього тижня путіністи намагалися покращити своє тактичне становище й атакували з півночі та півдня в районі Степової Новоселівки, просунувшись у сірій зоні на 1,5 км на захід. ЗСУ контратакували з південного флангу і зуміли відбити кілька сотень метрів.

На південь від Куп’янська перша танкова армія РФ майже рік тому вийшла до Осколу в районі Кругляківки й відтоді не може продовжити рух ні в напрямку Борової, ні до Куп’янська. Тому вони постійно шукають нові можливості для прориву.

Новий наступ на Добропілля і Покровськ

На Покровському напрямку в серпні, як і багато місяців до того, відбулася понад третина усіх боїв. Із західного флангу в Удачному тривали зустрічні зіткнення, в ході яких певні вулиці чи будинки переходили з рук у руки. Але фактично умовна лінія фронту не змінилась. Аналогічна ситуація в сусідньому Котлиному, де ворог так і не зумів прорвати нашу оборону й не просунувся далі на північ, щоб перерізати останню логістичну артерію в Гришиному.

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня, фото: Еспресо

Атакуючи з півдня, окупанти зуміли пробитися далі від Шевченка, зайняти одну лісопосадку та вийти до Новоукраїнки, за яку зараз ведуть бої. Таким чином вони хочуть прорватися до траси Селидове – Покровськ біля Чунишиного й обвалити нашу оборону в районі Даченського.

Зі сходу російська нечисть здійснила рідкісну спробу прорватися до Мирнограда з боку Новоекономічного, використовуючи колону бронетехніки. Втім ЗСУ не тільки розбили колону, а й фактично на плечах утікачів зайшли на раніше не контрольовані вулиці Новоекономічного і зачистили їх.

Зосередивши значні ресурси на підтримку прориву в напрямку Добропілля, зс РФ фактично загальмували наступ на Родинське й Червоний Лиман, тому Сили оборони стабілізують тут ситуацію. Зокрема, на північ від Родинського наші військові зуміли відкинути росіян в районі Затишку та Бойківки, чим значно ускладнили становище ворога в Сухецькому та Федорівці. Ймовірно, Сили оборони мають задум відновити контроль за всією територією на захід від річки Казенний Торець і в такий спосіб убезпечити цей фланг між Покровськом і Добропіллям.

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня, фото: Еспресо

У районі прориву між Добропіллям і Костянтинівкою ситуація залишається доволі хиткою. Окупанти не покинули ідеї не тільки закріпити прорив на Добропілля, а й значно розширити його і продовжити далі вглиб. На першому етапі вони забезпечили стабільність свого вклинювання – розширивши зону контролю від Маяка до Володимирівки та захопивши Панківку. З іншого боку вони наступають зі сторони Полтавки й уже збільшили зону боїв до східних околиць Шахового і тієї ж Володимирівки, яку ми деокупували 2 тижні тому.

Окрім того, зс РФ перекинули сюди додаткові ресурси, зокрема чотири бригади та 1 полк морської піхоти. В основному із Сумщини й Курщини, але також частково із Херсонщини. 

Новопавлівський фронт розділився навпіл

Поглибилися тенденції, які виникли впродовж кількох останніх тижнів. Сили оборони не тільки стабілізували ситуацію на південь від Новопавлівки, а й продовжують контратакувати. Зокрема ЗСУ продовжили наступ на Толстой і знищили окупантів, які намагалися штурмувати Андріївку-Клевцове. Наступ на Олександроград також загальмував.

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня, фото: Еспресо

Натомість путіністи значно посилили свої атаки південніше. Зокрема, не маючи достатньо сил для наступу по всій довжині майже 100 км Новопавлівського фронту, ворог змістив акценти. Він зробив ставку на прорив углиб Дніпровщини у напрямку на Великомихайлівку. Попри те, що ССО ліквідували тих, хто минулого тижня прорвався до Новоселівки, окупанти все ж продовжують обходити Січневе як із півночі, так і з півдня, де майже оточили оборонців Маліївки та постійно прориваються до околиць Вороного.

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня

Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня, фото: Еспресо

З огляду на те, що російська нечисть врешті завершила окупацію Комишувахи і створила вогневу кишеню для захисників Маліївки, невдовзі їм доведеться відходити ближче до Вороного. Водночас далі на південь – на межі із Запорізькою областю – Силам оборони вдалося стримати росіян поблизу Тернового.

ЗСУ демонструють свої "карти"

У Криму на прикордонну заставу в Арм’янську прилетіли 3 "Фламінго" та рознесли її вщент, пошкодивши 6 патрульних катерів. Кілька днів поспіль перед цим ми спалювали радари ППО від С-300 і С-400. Таким чином перед тим як відправляти "Фламінго" у дальні польоти, Сили оборони випробували їх так, щоб можна було наочно продемонструвати результат, не тільки Путіну, але й партнерам з НАТО.   

Карта обстрілів території РФ

Карта обстрілів території РФ, фото: Еспресо

Загалом серпень став дуже вибуховим для російської "бензоколонки", ВПК та залізниці. Наші дрони підпалили 9 нафтопереробних заводів, деякі по 2-3 рази, тричі вражали нафтоперекачувальні станції, один газопереробний комплекс, десятки нафтобаз та низку військово промислових виробництв. 

Карта обстрілів території РФ

Карта обстрілів території РФ, фото: Еспресо

На залізничне сполучення під майже щоденним прицілом, який особливо акцентується на південні регіони: Ростовську і Волгоградську області та Краснодарський край. За останні 43 дні ми вразили 24 об’єкти. Найбільше у серпні, коли росіяни масово поїхали на море та продовжуємо у вересні. Одночасно майже щодня російські аеропорти закриваються через загрозу БПЛА, а рейси скасовуються чи переносяться. Таким чином ворожа логістика яка була спрямована на забезпечення південного фронту і готувалася до нового наступу на Запоріжжі, значною мірою паралізована, а наступ вже вкотре відкладається.  

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих і перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.

