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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 6 - 13 грудня: Росія пішла в наступ на всіх ділянках фронту
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Карта бойових дій за період 6 - 13 грудня: Росія пішла в наступ на всіх ділянках фронту

Богдан Бачинський
13 грудня, 2023 середа
11:25
карта бойових дій Карта. Заставочна_1212

Кількість боїв на фронті збільшилася десь на третину, зокрема зараз відбувається близько сотні боїв у день, і половина з них – на Авдіївському напрямку. Це третій найбільш масований наступ росіян по всьому фронту з початку повномасштабної війни

Карта бойових дій за тиждень на Луганщині

Рашистам так і не вдається прорватися в напрямку Куп’янська, який вони вже не раз начебто "брали", але фактично застрягли під малим селом Синьківка. Дещо на схід упродовж тижня відбулися зустрічні атаки в районі села Першотравневе. Спочатку окупантам вдалося просунутися на південь на кілометр, а потім наші воїни відвоювали цю територію. Трохи раніше ЗСУ пробилися на схід біля Іванівки в напрямку на Орлянське і Ягідне і тим самим повернули втрачені колись позиції.

Значно більше атак росіяни здійснюють на Лиманському напрямку, в бік села Терни, втім за тиждень вони не змогли здобути тут жодних результатів.

Карта. Куп'янськ_1212

Битва за Бахмут відновилася з новою силою

На північному фронті Бахмута ситуація стала доволі загрозливою відразу в кількох місцях. На околицях сіл Веселе і Роздолівка загарбникам вдалося прорвати нашу оборону та просунутися на кілька кілометрів на північ. Пізніше Сили оборони зуміли повернути частину втрачених позицій біля Роздолівки.

Карта. Бахмут-Веселе_1212

На південь від Берхівки рашисти продовжили пробиватися в напрямку Богданівки та фактично зайняли всі позиції, які ЗСУ звільнили під час літнього контрнаступу. Крім того, окупанти просунулися на північ і на південь від села Хромове, в напрямку на Іванівське та Часів Яр. Тим самим вони одночасно створюють загрозу і для захисників у Часовому Ярі, і для нашого контингенту в нещодавно звільненій Кліщіївці, адже в разі продовження просування до Іванівського логістика в Кліщіївці може опинитися під загрозою перерізання. Тим паче, що наступ на північ самої Кліщіївки цими днями тільки посилився.

На тлі цих подій добрим повідомленням є встановлення українського прапора на териконі поблизу Горлівки, який від 2014 року перебував в окупації.

Карта. Бахмут-Південне_1212

Карта війни з Росією: два місяці Авдіївського пекла

10 грудня минуло 2 місяці відтоді, як рашистам наказали якомога швидше окупувати Авдіївку. За цей час у боях за місто вони втратили у штурмах найбільшу кількість техніки й особового складу. На південному фланзі просування росіян є мізерним – вони фактично стоять на місці. На північному пробили 2-3 км нашої оборони, однак від початку грудня тупцюють на місці й тут. Єдиним напрямком, де росіяни продовжували просуватися, є Авдіївська "промка" на південно-східних околицях міста. Пропри те, що ЗСУ відійшли з промислового кварталу, окупанти також вперлись у нові оборонні позиції українських військових. Тому спроби знайти слабкі місця в наших редутах продовжуються щоденно на десятку напрямків.

Карта. Авдіївка_1212

Мапа активних бойових дій в околицях Донецька і Вугледара

Мобілізаційний ресурс ворога наразі становить 30-35 тис. у місяць. Натомість ЗСУ в листопаді тільки вбитими відмінусували понад 28 тис. ворогів. На скільки часу вистачить рашистів для штурмів у такому темпі, наразі не відомо, але навряд чи вони зможуть підтримувати його всю зиму. Тому росіяни роблять ставку на прорив фронту на якомусь із напрямків.

Упродовж минулого тижня ворогам вдалося ще на кілька сотень метрів пробитися в південній частині Мар’їнки та зайняти її повністю, втім на півночі міста їхні атаки розбили Сили оборони. Дещо на південь росіяни відновили наступ біля Новомихайлівки, де спромоглися окупувати близько 4 кв. км на східних околицях села. Ще майже стільки ж вони захопили північніше від Новомихайлівки, в районі села Побєда. Наразі в цьому районі наступ росіян є найбільш динамічним. 

Карта. Мар'їнка_1212

Ще одним перспективним для загарбників напрямком може стати Вугледар, де вони раніше вже неодноразово намагалися прорвати фронт. Утім наразі тут відносно спокійно.

Тим часом ЗСУ знищили ще одну нафтобазу в тимчасово окупованій Макіївці.  

Карта. Вербове_1212

Спроба реваншу росіян на Бердянському і Токмацькому напрямках, ревізія контрнаступу ЗСУ

У районі Роботиного, як і Старомайорська, росіяни розпочали кампанію з відбиття територій, які ЗСУ деокупували під час літньої кампанії контрнаступу. Обидва вклинення, які нашим воїнам вдалося пробити в обороні окупантів, зараз дуже їм заважають, адже будуть трампліном для відновлення контрнаступу в майбутньому.

На Бердянському напрямку рашисти пробують атакувати на схід і на захід від Приютного, а також вийти у фланг нашим захисникам у Старомайорську й Урожайному. Втім досягнення їхні є вкрай незначними.

Натомість біля Роботиного, на Токмацькому напрямку, ворогу вдалося майже на кілометр відкинути ЗСУ від Новопрокопівки. А також зрізати вклинення в їхню оборону біля Вербового. Тут відбуваються зустрічні бої високої інтенсивності, в хід пішла класична для окупантів тактика із застосуванням колон техніки. 

Карта. Старомайорське_1212

Лівобережжя Херсонщини: ЗСУ розширюють плацдарм контрнаступу

Попри всі спроби росіян ліквідувати наші війська в селі Кринки, їм нічого не вдається. Днями українські воїни ліквідували з десяток танків, які йшли на штурм села. Натомість ЗСУ продовжують розширювати підконтрольну територію, пробиваючись на південь від Кринків.

Окрім того, стало відомо, що Сили оборони облаштовують позиції на острові Великий Потьомкінський, безпосередньо близько від Голої Пристані. Рашисти вже зараз публічно побоюються, що це місто може стати наступним у плані нашого контрнаступу.  

Ще однією важливою подією стало збиття російського бомбардувальника Су-24М поблизу острова Зміїний, за більш ніж 100 км від берега. Цілком імовірно, що таким чином ЗСУ продемонстрували появу нового комплексу ППО Patriot на цій ділянці фронту. Це може означати тільки розвиток перспективи контрнаступу на лівобережжі, адже Patriot може зняти загрозу від авіаційних ударів КАБами. 

Карта. Херсон_1212

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

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