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Війна з Росією: хроніка
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Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 1-7 листопада: ЗСУ розширюють географію ударів по російському тилу і готують щось несподіване на Херсонщині
Огляд

Карта бойових дій за період 1-7 листопада: ЗСУ розширюють географію ударів по російському тилу і готують щось несподіване на Херсонщині

Богдан Бачинський
8 листопада, 2023 середа
11:10
карта бойових дій карта заставочна

Росіяни не тільки атакують по всій протяжності фронту на Донеччині та Луганщині, а й контратакують на південному фронті в Запорізькій і Донецькій областях. Водночас вони нічого не можуть зробити із плацдармами на Лівобережжі Херсонщини

Заява головнокомандувача Залужного про перехід війни у позиційну неабияк стривожила українське суспільство, адже розбилися мрії про швидкий контрнаступ і звільнення окупованих територій. Втім, якщо подивитися ширше на територіальні зміни фронту цього року, то виявиться, що росіяни окупували 13-15 км у районі Бахмута, а ЗСУ звільнили орієнтовно по 10 км на двох ділянках на південному фронті. Тому можна констатувати, що позиційна війна у нас триває увесь рік.  

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Карта війни з Росією: удари по Криму і РФ

Уперше від початку повномасштабної війни ЗСУ завдали удару по Керчі, знищивши в доках судноремонтного заводу "Залив" один із найбільш сучасних російських кораблів "Аскольд" типу Каракурт. Кілька крилатих ракет SCALP влучили в судно, яке було одним із найсучасніших у російському флоті та не тільки мало здатність стріляти 8-ма ракетами "Калібр", а й було підготовлене для запуску ядерної ракети "Циркон". Корабель перебував на модернізаційних роботах і був готовий на 90%. Ракетний удар продемонстрував нові можливості ЗСУ знищувати цілі в найбільш східній точці Криму, безпосередньо близько від Кримського мосту. Наразі це найдальший удар наших крилатих ракет, який відбувся на межі технічних можливостей. Він став можливий завдяки пробиванню дірки в російській ППО. Зокрема, знищення двох комплексів С-300 на початку листопада зафіксували в Пологівському районі, а також біля Бердянська.   

Окрім того, українські воїни продовжили геноцид російських гвинтокрилів, завдавши ракетного удару по аеродромах у Таганрозі та Ростові-на-Дону, де пролунали щонайменше 8 вибухів.

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Карта незвичного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині

Упродовж тижня  Сили оборони збільшували зону свого впливу на Лівобережжі Херсонщини. Зокрема, ЗСУ здійснювали спроби розширити й одночасно об’єднати 2 плацдарми: один у районі Кринків, а інший – біля Піщанівки і Підстепного. Відтак в окупантів загострилася паніка через те, що ЗСУ нібито атакують Козачі Лагері. Бої в цьому напрямку справді вели, однак про деокупацію ще одного села говорити наразі рано. Крім того, наші Сили спеціальних операцій розширили свій вплив і на південь, встановивши вогневий контроль над перехрестям доріг, що ведуть в Олешки з Нової Каховки та з Криму.

Чимало факторів вказують на посилення українського контингенту, зокрема перевезення на лівий берег Дніпра бронеавтомобілів Humvee та "Буцефал". Навіть кажуть, що по загарбниках працює як мінімум один танк!

Одночасно ЗСУ вдарили по двох штабах росіян, у Чаплинці та Скадовську. В одному з них міг перебувати новопризначений командувач цієї ділянки фронту генерал Теплинський, однак немає інформації про його ліквідацію. 

Тим часом 6 листопада рашисти запустили по Херсонській області найбільшу кількість авіабомб – 87.

А на окупованій території вороги почали мінувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Це може вказувати на слабку віру росіян у те, що вони надовго втримаються на окупованих територіях. 

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Новини з південного фронту – зс РФ перейшли в наступ

Поки в районі виступу на Токмак тривають важкі позиційні бої, загарбники здійснили низку атак на Бердянському напрямку. Зокрема, в районі між селами Приютне та Старомайорське окупантам вдалося підійти на 1,5 км на північний схід, захопивши кілька посадок. Натомість їхня спроба атакувати в напрямку Рівнополя закінчилася тим, що ЗСУ змогли просунути свої позиції на 500 метрів уперед.

Ще одну безглузду та безрезультатну атаку рашисти здійснили 2 листопада в районі Микільського в напрямку на Вугледар. У підсумку ЗСУ спалили їхню колону танків та бронемашин, яка складалась як мінімум із 18 одиниць техніки. 

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Авдіївська фортеця тримає удар

Головний удар наступів був спрямований на те, щоб перейти залізничне полотно в напрямку на село Степне і продовжити оточення міста. Для цього окупанти навіть викопали 160 м тунелю під залізницею. Однак їхній успіх був тимчасовим. Уже через день Сили оборони відкинули ворога знову на схід від залізниці. Окрім того, ЗСУ здійснили локальний контрнаступ на північний фланг російського наступу й таким чином стримали розширення російського впливу на північ.

На південь від міста, окупантам вдалося просунутися в напрямку села Сєверне, а також дещо потиснути ЗСУ на окраїнах Опитного, які наші воїни деокупували влітку цього року.

Хоча терикон і надалі перебуває в руках зс РФ, однак чимала кількість відео демонструє, що на його вершині цей контроль забезпечують демобілізовані українською артилерією окупанти. 

Окрім того, "бавовна" прилетіла в Донецьк та влучила в центр підготовки операторів дронів, а також творців ІПСО.  

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Мапа активних бойових дій в Бахмуті

На північ від окупованого міста росіяни продовжили свій наступ у районі Берхівського водосховища. Рашисти відбили одну велику посадку на південь від водойми, а також спробували зайти в наступну лісосмугу, з якої їх швидко вибили. Одночасно росіяни намагаються наступати на Хромове.

На південь від міста ЗСУ продовжують наступ на Курдюмівку, а також мали частковий успіх на північ від Кліщіївки, де зс РФ постійно намагаються контратакувати. 

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