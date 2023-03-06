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Картини, ікони, книги й мощі: у музеї передадуть культурні цінності з "Межигір’я" і "Сухолуччя"

6 березня, 2023 понедiлок
21:41
Культура Межигір'я

У межах санкцій, застосованих до Віктора Януковича, Вищий антикорупційний суд передав у власність держави 537 предметів – історико-культурні й матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя". Їх передадуть в українські музеї

Про це повідомили у Міністерстві культури й інформаційної політики України.

Уряд визначив МКІП органом, який відповідатиме за ці вилучені культурні цінності. Значна частина із переданих 537 предметів становить високу культурну та мистецьку цінність, – кажуть у міністерстві.

"Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни", – зазначив міністр культури Олександр Ткаченко. 

Наразі стягнуті за рішенням суду активи зберігають у Національному художньому музеї України. Далі МКІП має ухвалити рішення про передачу цінностей для постійного зберігання до конкретних закладів. 

Серед вилучених цінностей: 

  • картини відомих художників, зокрема "Вид Феодосії в місячну ніч" Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" Моргенштерна та інші 
  • книги – Апостол (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем І. Федоровим в 1574 році в м. Львів та інші
  • ікони – "Богоматір Скоропослушниця", виконана на початку ХІХ сторіччя в м. Афон, "Воскресіння Христове зі святами", виконана наприкінці ХІХ сторіччя, "Богородиця Казанська", виконана в XIХ сторіччі в Росії, "Христос Вседержитель", виконана наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя, "Трійця Старозаповітна", виконана наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ сторіччя в майстерні Києво-Печерської лаври;
  • вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений в 1765 році у Франції, монета з зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками зі штучного каміння, пам'ятна медаль "Образ Казанської Богоматері", набір пам'ятних медалей "В пам'ять 200-річчя перемоги у війні 1812 року", мощевик із мощами святого Віктора, 61 лист "Спеціальної карти Європейської Росії" (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей), автора І.А. Стрельбицького, виконаний в 1921 році в Росії, горщик періоду Трипільської культури.

14 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд за позовом Мін'юсту стягнув на користь держави нерухоме та інше майно Віктора Януковича

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