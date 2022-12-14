Про це повідомляє сайт ВАКС.

Суд стягнув у дохід держави Центр відпочинку та здоров'я та житловий булинок (площею 825,8 кв.м) у с. Нові Петрівці (Вишгородський район Київської області), кілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки "Бриг", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" і ТОВ "Дом Лєсніка" понад 31 млн грн і близько $85 тис.

Крім того, в Януковича конфіскували 537 історико-культурних і матеріальних цінностей та творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо) оціночною вартістю понад 18,7 млн євро.

Упродовж 5 днів з дня проголошення рішення до Апеляційної палати ВАКС може бути подана апеляційна скарга.

Раніше НАБУ та САП передали до суду справу про заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".

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