Нерухомість, компанії, судно, твори мистецтва: майно Януковича стягнули на користь держави
Вищий антикорупційний суд за позовом Мін'юста стягнув на користь держави нерухоме та інше майно Віктора Януковича
Про це повідомляє сайт ВАКС.
Суд стягнув у дохід держави Центр відпочинку та здоров'я та житловий булинок (площею 825,8 кв.м) у с. Нові Петрівці (Вишгородський район Київської області), кілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки "Бриг", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" і ТОВ "Дом Лєсніка" понад 31 млн грн і близько $85 тис.
Крім того, в Януковича конфіскували 537 історико-культурних і матеріальних цінностей та творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо) оціночною вартістю понад 18,7 млн євро.
Упродовж 5 днів з дня проголошення рішення до Апеляційної палати ВАКС може бути подана апеляційна скарга.
- Раніше НАБУ та САП передали до суду справу про заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я".
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