Справу щодо заволодіння Януковичем резиденцією "Межигір'я" передали до суду

Про це 6 грудня повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, впродовж 2002–2013 років експрезидент і його син заволоділи земельною ділянкою площею 104,61 гектара, будинками та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" в урочищі "Межигір'я", а також будинком №123-а на вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

"У межах розслідування НАБУ ініціювало арешт сотень об'єктів рухомого, нерухомого майна та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції "Межигір'я". Надалі вказані об'єкти за рішенням суду передали АРМА", – йдеться у повідомленні.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. 25 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо Януковича і його сина, що дало змогу завершити слідство.

У НАБУ додають, що за зібраними спільно із САП матеріалами Міністерство юстиції України подало позов про стягнення до доходу держави активів Януковича, зокрема й резиденції.

Дії Віктора Януковича та його сина кваліфікували за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем і відмиванні коштів. У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років із конфіскацією майна.

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