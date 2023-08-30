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З грибами, фаршем або капустою. Як приготувати картопляні зрази
Набридло їсти буденне картопляне пюре? Картопляні зрази розбавлять ваші щоденні гастрономічні будні. Зрази можна приготувати як з начинкою, так і без неї
Картопляні зрази з фаршем
Інгредієнти:
- 7-8 картоплин
- фарш яловичо-свинний - 500 г
- дві цибулини
- пшеничне борошно – чотири столові ложки
- сіль (за смаком)
- одне яйце
- перець чорний мелений (за смаком)
- вершкове масло - 20 г
Фото: gazdynja
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо картоплю, додаємо масла, розтовчуємо
- фарш відправляємо на сковорідку з олією
- солимо, перчимо
- смажимо до напівготовності
- дрібно шаткуємо цибулю
- висипаємо її у фарш
- обсмажуємо разом із м'ясом
- відправляємо в пюре яйце
- вимішуємо
- всипаємо борошно
- робимо тісто
- беремо трохи картоплі
- формуємо своєрідну ковбаску
- розрізаємо її на порційні частини
- з них ліпимо пласт
- викладаємо начинку
- робимо пиріжок
- сформовані зрази відправляємо до розігрітої ємності з олією
- обсмажуємо до готовності.
Картопляні зрази з грибами (за цим же рецептом можна готувати зрази з яйцем, або ж змішані – до грибів додати яйце)
Інгредієнти:
- дві цибулини
- гриби - 400 г
- картопляне пюре - 1 кг
- пшеничне борошно – одна склянка
- рослинна олія
- сіль, перець (за смаком)
Фото: maximum.fm
Покроковий рецепт приготування:
- нарізаємо дрібними кубиками цибулю
- відправляємо її підсмажуватися до золотистого кольору
- подрібнюємо гриби
- додаємо їх до цибулі
- смажимо до готовності
- солимо, перчимо
- у картопляне пюре додаємо борошно
- перемішуємо
- вимішуємо тісто
- з картопляного тіста формуємо зрази з начинкою
- обсмажуємо їх до золотої скоринки з усіх боків.
Картопляні зрази з капустою
Інгредієнти:
- сім картоплин
- одна білокачанна капуста
- пшеничне борошно - 300 г
- одне яйце
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений (за смаком)
- рослинна олія
Фото: youtube
Покроковий рецепт приготування:
- відварюємо картоплю і робимо пюре
- нашатковуємо капусту
- відправляємо її тушкуватися на малому вогні
- додаємо олію, трохи води, солі та перцю
- в охолоджене картопляне пюре додаємо яйце
- додаємо 100 г борошна
- перемішуємо до однорідності
- з тіста формуємо зрази, начинені капустою
- викладаємо їх на добре розігріту олію в сковороді
- підсмажуємо з обох боків.
Картопляні зрази без начинки
Інгредієнти:
- картопля - 500 г
- сир середньої жирності - 180 г
- куряче яйце – одна штука
- твердий сир - 100 г
- борошно – дві столові ложки
- кріп - 20 г
- рослинна олія для смаження
- сіль, перець (за смаком).
Фото: haliabaluvana
Приготування картопляників без начинки:
- варимо картоплю в підсоленій воді до готовності
- товчемо в пюре й охолоджуємо
- додаємо сир
- вбиваємо одне яйце
- всипаємо кілька ложок борошна
- додаємо дрібно нарізаний кріп
- натираємо твердий сир на дрібній тертці
- додаємо до основного складу
- ретельно перемішуємо
- солимо, перчимо
- з картопляного тіста руками сформуємо зрази
- смажимо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін
- подайте їх на стіл зі сметаною.
Картопляні зрази з курячим філе, запечені в духовці
Інгредієнти:
Тісто:
- півтора кілограми картоплі
- одне яйце для змазування
- одне яйце в картопляне тісто
- три столові ложки борошна
- сіль, перець
- сухарі для панірування
Фото: haliabaluvana
Начинка з курячого філе:
- 600 г курячого філе
- дві цибулини
- олія, перець, сіль
- інші приправи за бажанням
- можна додати трохи грибів
Приготування:
- відварюємо картоплю, робимо пюре, охолоджуємо
- куряче філе ріжемо шматочками й обсмажуємо на олії
- додаємо подрібнену цибульку
- теж обсмажуємо
- до начинки можна додати трохи смажених грибочків чи тертого сиру
- до пюре додаємо яйце, борошно, сіль, перець
- перемішуємо
- з тіста ліпимо пиріжки, всередину кладемо начинку
- обвалюємо зрази у панірувальних сухарях
- викладаємо у форму, накриту пергаментом
- змащуємо зверху яйцем
- випікаємо двадцять хвилин при температурі 180 градусів до зарум’янення
- подавайте зі сметаною чи грибним соусом.
Смачного!
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