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Головна рецепти З грибами, фаршем або капустою. Як приготувати картопляні зрази

З грибами, фаршем або капустою. Як приготувати картопляні зрази

30 серпня, 2023 середа
15:42
рецепти картопляні зрази

Набридло їсти буденне картопляне пюре? Картопляні зрази розбавлять ваші щоденні гастрономічні будні. Зрази можна приготувати як з начинкою, так і без неї

Картопляні зрази з фаршем

Інгредієнти:

  • 7-8 картоплин
  • фарш яловичо-свинний - 500 г
  • дві цибулини
  • пшеничне борошно – чотири столові ложки
  • сіль (за смаком)
  • одне яйце
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • вершкове масло - 20 г

картопляні зрази

Фото: gazdynja

 

Покроковий рецепт приготування:

  • відварюємо картоплю, додаємо масла, розтовчуємо
  • фарш відправляємо на сковорідку з олією
  • солимо, перчимо
  • смажимо до напівготовності
  • дрібно шаткуємо цибулю
  • висипаємо її у фарш
  • обсмажуємо разом із м'ясом
  • відправляємо в пюре яйце
  • вимішуємо
  • всипаємо борошно
  • робимо тісто
  • беремо трохи картоплі
  • формуємо своєрідну ковбаску
  • розрізаємо її на порційні частини
  • з них ліпимо пласт
  • викладаємо начинку
  • робимо пиріжок
  • сформовані зрази відправляємо до розігрітої ємності з олією
  • обсмажуємо до готовності.

Картопляні зрази з грибами (за цим же рецептом можна готувати зрази з яйцем, або ж змішані – до грибів додати яйце)

Інгредієнти:

  • дві цибулини
  • гриби - 400 г
  • картопляне пюре - 1 кг
  • пшеничне борошно – одна склянка
  • рослинна олія
  • сіль, перець (за смаком)

картопляні зрази

Фото: maximum.fm

 

Покроковий рецепт приготування:

  • нарізаємо дрібними кубиками цибулю
  • відправляємо її підсмажуватися до золотистого кольору
  • подрібнюємо гриби
  • додаємо їх до цибулі
  • смажимо до готовності
  • солимо, перчимо
  • у картопляне пюре додаємо борошно
  • перемішуємо
  • вимішуємо тісто
  • з картопляного тіста формуємо зрази з начинкою
  • обсмажуємо їх до золотої скоринки з усіх боків.

Картопляні зрази з капустою

Інгредієнти:

  • сім картоплин
  • одна білокачанна капуста
  • пшеничне борошно - 300 г
  • одне яйце
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • рослинна олія

картопляні зрази

Фото: youtube

 

Покроковий рецепт приготування:

  • відварюємо картоплю і робимо пюре
  • нашатковуємо капусту
  • відправляємо її тушкуватися на малому вогні
  • додаємо олію, трохи води, солі та перцю
  • в охолоджене картопляне пюре додаємо яйце
  • додаємо 100 г борошна
  • перемішуємо до однорідності
  • з тіста формуємо зрази, начинені капустою
  • викладаємо їх на добре розігріту олію в сковороді
  • підсмажуємо з обох боків.

Картопляні зрази без начинки

Інгредієнти:

  • картопля - 500 г
  • сир середньої жирності - 180 г
  • куряче яйце – одна штука
  • твердий сир - 100 г
  • борошно – дві столові ложки
  • кріп - 20 г
  • рослинна олія для смаження
  • сіль, перець (за смаком).

картопляні зрази

Фото: haliabaluvana

 

Приготування картопляників без начинки:

  • варимо картоплю в підсоленій воді до готовності
  • товчемо в пюре й охолоджуємо
  • додаємо сир
  • вбиваємо одне яйце
  • всипаємо кілька ложок борошна
  • додаємо дрібно нарізаний кріп
  • натираємо твердий сир на дрібній тертці
  • додаємо до основного складу
  • ретельно перемішуємо
  • солимо, перчимо
  • з картопляного тіста руками сформуємо зрази
  • смажимо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін
  • подайте їх на стіл зі сметаною.

Картопляні зрази з курячим філе, запечені в духовці

Інгредієнти:

Тісто:

  • півтора кілограми картоплі
  • одне яйце для змазування
  • одне яйце в картопляне тісто
  • три столові ложки борошна
  • сіль, перець
  • сухарі для панірування

картопляні зрази

Фото: haliabaluvana

 

Начинка з курячого філе:

  • 600 г курячого філе
  • дві цибулини
  • олія, перець, сіль
  • інші приправи за бажанням
  • можна додати трохи грибів

Приготування:

  • відварюємо картоплю, робимо пюре, охолоджуємо
  • куряче філе ріжемо шматочками й обсмажуємо на олії
  • додаємо подрібнену цибульку
  • теж обсмажуємо
  • до начинки можна додати трохи смажених грибочків чи тертого сиру
  • до пюре додаємо яйце, борошно, сіль, перець
  • перемішуємо
  • з тіста ліпимо пиріжки, всередину кладемо начинку
  • обвалюємо зрази у панірувальних сухарях
  • викладаємо у форму, накриту пергаментом
  • змащуємо зверху яйцем
  • випікаємо двадцять хвилин при температурі 180 градусів до зарум’янення
  • подавайте зі сметаною чи грибним соусом.

Смачного!

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