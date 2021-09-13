Катар домовився про взаємодію з Ісламським Еміратом, який "Талібан" проголосив у Афганістані
Міністр закордонних справ Катару домовився з "Талібаном" про розвиток відносин
Про це повідомив прессекретар офісу талібів Мухаммад Наїм, передає НВ."На цій зустрічі сторони обговорили двосторонні відносини, гуманітарну допомогу, майбутній економічний розвиток Афганістану та міжнародну взаємодію з Ісламським Еміратом", - заявив він.
Керівництво Талібану подякувало Катару за підтримку народу Афганістану "у важких обставинах".
"У свою чергу заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних справ Катару Мухаммад бін Абдул Рахман аль-Тані підкреслив необхідність підтримки хороших відносин з Афганістаном і залучення міжнародної допомоги", - підкреслюється в повідомленні.
- Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі.
- Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що держава надасть допомогу Афганістану, де встановило режим угруповання "Талібан"
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