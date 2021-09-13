Катар домовився про взаємодію з Ісламським Еміратом, який "Талібан" проголосив у Афганістані

Про це повідомив прессекретар офісу талібів Мухаммад Наїм, передає НВ.

"На цій зустрічі сторони обговорили двосторонні відносини, гуманітарну допомогу, майбутній економічний розвиток Афганістану та міжнародну взаємодію з Ісламським Еміратом", - заявив він.

Керівництво Талібану подякувало Катару за підтримку народу Афганістану "у важких обставинах".

"У свою чергу заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних справ Катару Мухаммад бін Абдул Рахман аль-Тані підкреслив необхідність підтримки хороших відносин з Афганістаном і залучення міжнародної допомоги", - підкреслюється в повідомленні.

Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі .

Очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що держава надасть допомогу Афганістану, де встановило режим угруповання "Талібан"