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Головна Спорт Катар з ганебними антирекордами вилетів з домашнього ЧС-2022

Катар з ганебними антирекордами вилетів з домашнього ЧС-2022

30 листопада, 2022 середа
02:45
Спорт збірна Катару, ЧС-2022

Катар показав найгірший результат для країни-господарки в історії чемпіонатів світу з футболу

Про це повідомляє "Трибуна".

Вперше в історії національна команда країни, яка приймає чемпіонат світу, програла усі три матчі групового раунду. Катар забив лише 1 гол на ЧС-2022. Мохамед Мунтарі відзначився у матчі з Сенегалом.

Також катарці встановили антирекорд за пропущеними голами. Суперники забили у ворота збірної Катару аж 7 м'ячів за 3 матчі.

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футбол
Катар
чемпіонат світу-2022
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