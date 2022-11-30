Катар з ганебними антирекордами вилетів з домашнього ЧС-2022
Катар показав найгірший результат для країни-господарки в історії чемпіонатів світу з футболу
Про це повідомляє "Трибуна".
Вперше в історії національна команда країни, яка приймає чемпіонат світу, програла усі три матчі групового раунду. Катар забив лише 1 гол на ЧС-2022. Мохамед Мунтарі відзначився у матчі з Сенегалом.
Також катарці встановили антирекорд за пропущеними голами. Суперники забили у ворота збірної Катару аж 7 м'ячів за 3 матчі.
- 29 листопада у 3-му турі групового раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Уельс, а збірна США виявилась сильнішою за Іран.
- Системи кондиціонування на катарських стадіонах ЧС-2022 повпливали на самопочуття футболістів збірної Бразилії.
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