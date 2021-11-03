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Головна Спорт Катарський клуб відмовився відпускати в "Барселону" свого тренера Хаві

Катарський клуб відмовився відпускати в "Барселону" свого тренера Хаві

3 листопада, 2021 середа
20:29
Спорт Хаві

Генеральний директор катарського "Аль-Садда" Туркі Аль-Алі заявив, що не має наміру відпускати Хаві в "Барселону"

Про це повідомляє офіційний Twitter "Аль-Садда".

Аль-Алі також заявив, що до Катару на переговори прибула делегація "Барселони".

"Аль-Садд" вітає делегацію керівництва "Барселони", ми цінуємо та поважаємо це. Із самого початку клуб чітко прояснив свою позицію – ми маємо намір утримати нашого тренера Хаві. Ми не можемо відпустити його на такому важливому етапі сезону", – заявив гендиректор клубу з Катару.

Після відставки Рональда Кумана виконувачем обов'язки головного тренера "Барселони" є Серхі Бархуан з молодіжної команди. Під його керівництвом іспанський клуб 2 листопада у Києві здобув перемогу над "Динамо" у Лізі чемпіонів - 1:0. 

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