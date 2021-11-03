Катарський клуб відмовився відпускати в "Барселону" свого тренера Хаві

Про це повідомляє офіційний Twitter "Аль-Садда".



Аль-Алі також заявив, що до Катару на переговори прибула делегація "Барселони".



"Аль-Садд" вітає делегацію керівництва "Барселони", ми цінуємо та поважаємо це. Із самого початку клуб чітко прояснив свою позицію – ми маємо намір утримати нашого тренера Хаві. Ми не можемо відпустити його на такому важливому етапі сезону", – заявив гендиректор клубу з Катару.

Після відставки Рональда Кумана виконувачем обов'язки головного тренера "Барселони" є Серхі Бархуан з молодіжної команди. Під його керівництвом іспанський клуб 2 листопада у Києві здобув перемогу над "Динамо" у Лізі чемпіонів - 1:0.

Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.

Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.

Пізніше з'ясувалося, що "Барселоні" доведеться заплатити "Аль-Садду" 1 млн євро за дострокове розірвання контракту з Хаві.

3 листопада стало відомо, що катарський "Аль-Садд" вимагає від "Барселони" розпочати офіційні переговори з приводу переходу свого головного тренера Хаві та сплатити за нього компенсацію.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb