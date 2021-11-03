Катарський клуб відмовився відпускати в "Барселону" свого тренера Хаві
Генеральний директор катарського "Аль-Садда" Туркі Аль-Алі заявив, що не має наміру відпускати Хаві в "Барселону"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Аль-Садда".
Аль-Алі також заявив, що до Катару на переговори прибула делегація "Барселони".
"Аль-Садд" вітає делегацію керівництва "Барселони", ми цінуємо та поважаємо це. Із самого початку клуб чітко прояснив свою позицію – ми маємо намір утримати нашого тренера Хаві. Ми не можемо відпустити його на такому важливому етапі сезону", – заявив гендиректор клубу з Катару.
Після відставки Рональда Кумана виконувачем обов'язки головного тренера "Барселони" є Серхі Бархуан з молодіжної команди. Під його керівництвом іспанський клуб 2 листопада у Києві здобув перемогу над "Динамо" у Лізі чемпіонів - 1:0.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- Пізніше з'ясувалося, що "Барселоні" доведеться заплатити "Аль-Садду" 1 млн євро за дострокове розірвання контракту з Хаві.
- 3 листопада стало відомо, що катарський "Аль-Садд" вимагає від "Барселони" розпочати офіційні переговори з приводу переходу свого головного тренера Хаві та сплатити за нього компенсацію.
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