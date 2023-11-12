"Я оптиміст. Не бачу особливої користі бути кимось іншим"

(Вінстон Черчилль)

Я у серпні спрогнозував те, що описав наш Головнокомандувач Залужний у своїй статті — позиційну війну. Також ви можете бачити, що в західній пресі все більше з’являється інсайдів і коментарів про мирні переговори. Але дочекаймось завершення листопада, для оцінки моїх минулих прогнозів і здійснення майбутніх.

Поточний момент. В нас є дуже складна ситуація в Авдіївці й дуже перспективна на лівому берегу Херсонської області

- Авдіївка. Як я і казав, окупанти потрапили в "пастку Пригожина". Тепер питання ціни не стоїть, поженуть все, що зможуть. Для цього активно знімають з інших напрямів війська. Тому ще раз підкреслюю, питання не в тому, чи втримаємо Авдіївку, чи ні, а як використаємо ситуацію в цілому. На жаль, ситуація складна через виснаженість наших сил і ресурсів.

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- Лівий берег. Десантні операції на лівому березі дають свої перші плоди. І це єдина причина, чому я вважаю, що наш контрнаступ не можна оголошувати невдалим до завершення листопада. Поки без деталей.

А зараз головне. Ніякої катастрофи не сталось і поки навіть не передбачається. Зрештою, навіть якщо припустити втрату Авдіївки — це велика проблема, але точно не катастрофа і не поразка у війні. Катастрофою буде те, що нами не буде прийнята нова стратегія війни до кінця року. Очевидно, що попередні підходи та аналіз себе вичерпали. І тут мова не тільки про фронт, а в цілому про країну: міжнародну політику, економіку, кадрові рішення тощо.

Тому працюємо на перемогу, хто, де і як може. Пам’ятайте, що ми вистояли у 2022 виключно завдяки нашій єдності та моральному духові. Втрата цього і буде поразкою у війні.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист