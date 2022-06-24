Катували людей на Чернігівщині: трьом російським військовим повідомили про підозру
Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру
Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.
"У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка ці особи у групі з іншими військовими РФ вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ. Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися з людей і самі безпосередньо брали у цьому участь", - йдеться в повідомленні.
Один із потерпілих розповів, що рашисти били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього легкозаймисту рідину і погрожували підпалити. Іншого потерпілого утримували в неопалюваному приміщенні під час морозу, також знущались і били. Його літню матір солдати РФ тримали у вантажному відділенні автівки. Крім того, загарбники відібрали у чоловіка машину, якою перевозили награбоване майно місцевих.
"Жорстоке поводження загарбників з мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними показаннями свідків і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями.
Фігурантам проваджень заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб)", - додали в СБУ.
Інших причетних військових РФ до скоєння злочинів проти мирного населення України встановлюють.
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