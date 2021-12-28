Кава по-турецьки: секрети правильного приготування

Перше, що необхідно для приготування класичної кави по-турецьки – це турка. Турка, джезва чи ібрик – це різні назви однієї і тої самої посудини, у якій вариться кава. І здається, все, що необхідно для приготування напою – це турка, кава та вода. Але насправді це не так. Мало хто знає, що для приготування кави по-турецьки за класичним методом, необхідна жаровня – пісочниця. Турку слід занурити у чистий пісок, а далі постійно пересовувати її по ньому. Це важливо, щоб посудина прогрілася рівномірно.

Колись здавалося, що турку, пісок та руку людини не може замінити ніщо. Поки не з’явилася кавоварка “Arzum”. Вона вміє імітувати необхідний температурний режим, що наближений до температури піску. Тому, все, що необхідно зробити – додати в кавомашину змелену каву, воду та вибрати потрібний режим.

“У моїй родині каву пили завжди і багато, навіть тоді, коли її ще треба було “діставати”, - говорить директор компанії Туркофі Україна, офіційного представника TM Arzum OKKA, Ігор Кириловський, - Наприклад, я на день споживаю 4-6 порцій кави і не ріденької, а такої, що «цівку можна ножицями різати». Отже, досвід великий. Тож, коли мені 7 років тому запропонували придбати кавову машину Арзум ОККА, я був впевнений, що будь яка техніка не приготує мені каву смачніше, ніж я сам її собі зварю. Але я був приємно здивований, бо отримав порцію кави, смачнішу від тої, що готується в турці.”

Кавова машина “Arzum” готує каву зі щільною пінкою, використовує меншу кількість кави і її не потрібно пильнувати під час приготування. Це досягається за рахунок оптимальних алгоритмів приготування, які запрограмовані в кавоварці. Приготування кави дуже просте і швидке. До того ж вона сама себе миє.

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