Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Кава по-турецьки: секрети правильного приготування
PR

Кава по-турецьки: секрети правильного приготування

28 грудня, 2021 вiвторок
11:22
Суспільство

Кава по-турецьки – це справді легендарний напій. У 16 столітті цією кавою смакував народ Османської імперії. Люди й не підозрювали, що їх напій стане улюбленим для багатьох народів, і залишиться таким навіть через сотні років. У 2013 кава по-турецьки була включена в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Перше, що необхідно для приготування класичної кави по-турецьки – це турка. Турка, джезва чи ібрик – це різні назви однієї і тої самої посудини, у якій вариться кава. І здається, все, що необхідно для приготування напою – це турка, кава та вода. Але насправді це не так. Мало хто знає, що для приготування кави по-турецьки за класичним методом, необхідна жаровня – пісочниця. Турку слід занурити у чистий пісок, а далі постійно пересовувати її по ньому. Це важливо, щоб посудина прогрілася рівномірно.

Колись здавалося, що турку, пісок та руку людини не може замінити ніщо. Поки не з’явилася кавоварка “Arzum”. Вона вміє імітувати необхідний температурний режим, що наближений до температури піску. Тому, все,  що необхідно зробити – додати в кавомашину змелену каву, воду та вибрати потрібний режим. 

“У моїй родині каву пили завжди і багато, навіть тоді, коли її ще треба було “діставати”, - говорить директор компанії Туркофі Україна, офіційного представника TM Arzum OKKA, Ігор Кириловський, - Наприклад, я на день споживаю 4-6 порцій кави і не ріденької, а такої, що «цівку можна ножицями різати». Отже, досвід великий. Тож, коли мені 7 років тому запропонували придбати кавову машину Арзум ОККА, я був впевнений, що будь яка техніка не приготує мені каву смачніше, ніж я сам її собі зварю. Але я був приємно здивований, бо отримав порцію кави, смачнішу від тої, що готується в турці.”

Кавова машина “Arzum” готує каву зі щільною пінкою, використовує меншу кількість кави і її не потрібно пильнувати під час приготування. Це досягається за рахунок оптимальних алгоритмів приготування, які запрограмовані в кавоварці. Приготування кави дуже просте і швидке. До того ж вона сама себе миє. 

Зараз, в період новорічних свят, Turcoffee.ua пропонує всім новорічні знижки на каву, ви можете обрати більш міцну, і більш лагідну, і навіть зовсім без кофеїну. 

Знижки до 50% діють також на чай, какао, сухі вершки, турецькі солодощі та посуд. Зробити приємний, смачний та до того ж недорогий подарунок собі або ж рідній людині – це реально.

кухня
кава
Читайте також:
Блаженніший Святослав
25 грудня, 2021 субота
Глава УГКЦ Святослав після "підозри" Порошенку закликав боротися із політично мотивованим правосуддям
Рамзан Кадиров
26 грудня, 2021 неділя
Це наша територія: Кадиров висловив готовність приєднати Україну до Росії
Байден Путін
25 грудня, 2021 субота
США дозволили Путіну все, тільки не масштабне вторгнення в Україну, – Піонтковський
Київ
-7
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.35
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 30.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
11:43
Денні Келлі (ліворуч) та Адам Ковнацькі
У США на очах дітей та дружини застрелили відомого боксера
11:37
Олексій Ковальов
Нардеп "Слуги народу" Ковальов купив "4 канал"
11:36
Розвідувальні літаки США пролетіли поряд з окупованою територією Донбасу, - Forbes
11:33
Наживо
Сергій Таран
Політичні підсумки 2021 року: Сергій Таран у стрімі з Сергієм Руденком
11:24
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі тимчасово лишиться у Горійському військовому шпиталі
11:23
За 2021 рік транзитом через Польщу із Білорусі до Німеччини потрапили понад 11 тис. мігрантів
11:16
У високогір'ї Карпат випало півтора метра снігу, - Служба автодоріг
11:15
коронавірус
Дослідження: хворі на штам "Омікрон" мають підвищений імунітет до "Дельти"
11:11
Джордж Камбосос
Абсолютний чемпіон світу в категорії Ломаченка обирає суперника за допомогою голосування у twitter
11:01
Мустафа Джемілєв
"Суд" окупованого Криму продовжить розглядати справу проти Джемілєва
10:42
Франція посилила карантинні обмеження на тлі поширення "Омікрону"
10:40
Олександр Усик
Усик назвав імена боксерів, з якими хоче битися після Джошуа
10:31
Дмитро Кулеба
Кулеба: Україна проведе перемовини з новим урядом Німеччини щодо постачання озброєння НАТО
10:15
У РФ заявили про готовність використати війська для "захисту своїх громадян" за кордоном
10:11
Інтерв’ю
Олена Шуляк
За “Велике будівництво” треба дякувати і платникам податків, і президенту, і українським компаніям, - Олена Шуляк
10:10
Кріштіану Роналду (ліворуч)
Стало відомо, до скількох років збирається грати Роналду
09:54
Кулеба
Вичавити з переговорів результати для себе, - Кулеба пояснив, чому РФ нарощує війська біля України
09:52
У Києві зіткнулися в лоба два легковики
09:40
Флойд Мейвезер (праворуч) та Джервонта Девіс
Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою
09:34
Китай отримав першу інформацію з нового супутника
09:22
Ексклюзив
Зеленський
Тупий і ще тупіший. Топ-10 скандалів за участю “слуг народу” у 2021 році
09:18
потяги Укрзалізниці
В Україні через погану погоду затримуються пасажирські й приміські потяги
09:15
сніг
Мокрий сніг, ожеледь, хуртовини: ДСНС попередила про погодні ускладнення по всій території України
09:08
Радник Байдена й високопосадовці Польщі обговорили загрозу з боку Росії
09:01
Ентоні Джошуа
Усик розповів про дивну поведінку Джошуа перед чемпіонським боєм
08:47
Вода
У Торецьку на Донеччині оголосили надзвичайну ситуацію через пошкодження водоводу в "сірій" зоні
08:33
В Україні від коронавірусу померли понад 95 тис. людей, упродовж доби - 134 смерті та 2248 заражень
08:17
Євген Хитров
Український чемпіон світу з боксу оголосив про завершення кар'єри
08:10
Оновлено
РФ та США
Переговори США й РФ щодо України заплановані на 10 січня, - Білий дім
07:56
НБУ зміцнив гривню на 28 грудня
07:25
Доба в зоні ООС: росіяни 10 разів порушили режим тиші, двох українських військових тяжко поранено
2021, понедiлок
27 грудня
21:59
Ексклюзив
Олег Пендзин
Уряд має здешевлювати енергоносії для виробників соціально важливих товарів, щоб не допустити їх здорожчання, - Пендзин
21:45
Терорист "ЛНР"
Під дією наркотиків йшов до українських позицій: військові затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР"
21:15
Джозеф Байден
Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік
21:02
Ексклюзив
Пендзин
Торгові націнки на продукти подекуди сягають 25-50% і їх варто обмежувати, - економіст
20:47
Юрій Дмитрієв
Дослідника сталінських репресій Дмитрієва засудили до 15 років колонії
20:20
Наталка Діденко
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
19:50
Петро Порошенко
"Явна ознака політичних переслідувань": директор Харківської правозахисної групи Захаров про підозру Порошенку
19:29
Олександр Лукашенко
У Лукашенка оприлюднили проєкт змін Конституції Білорусі, планують виключити статтю про без’ядерний і нейтральний статус держави
18:56
Президент Польщі Анджей Дуда
Президент Польщі Дуда ветував суперечливі зміни до закону про ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV