Кав'ярня Bewley's у Дубліні пропонує роботу та допомогу українським біженцям

Про це повідомляє Leinster Leader.

Кафе залучає перекладачів, щоб надати практичні поради щодо працевлаштування та навчання людям, які виїхали з України через війну.



"Це стосується не лише Bewley’s, ми також хочемо допомогти людям налагодити зв’язок з іншими потенційними роботодавцями та службами. Ми хочемо працювати з людьми, щоб допомогти їм знайти відповідну роботу, використовуючи нашу широку мережу як лідера в кавовій індустрії. Ми пропонуємо міжнародно визнане навчання", - генеральний менеджер Донна О’Лірі.

У Bewley’s є доступні посади в пекарні та головному офісі. За словами менеджерки, вакансії пропонують для початківців і для баристів, також є пропозиції у сфері продажів та інженерії.



Перекладачі Оксана Карбівська та її донька Камілія – громадяни України, які оселилися в Ірландії і хочуть допомогти своїм співвітчизникам.







"Ми тут, щоб допомогти, заспокоїти людей і бути дружнім обличчям у новій країні", – каже 42-річна Оксана, яка родом зі Львова і виїхала з України у 19 років.



Кафе заснували в 1840 році і за словами менеджерки, вони є провідною компанією з виробництва кави та чаю в Ірландії.

"Ми дотримуємося традиції Віктора Бьюлі, який у 1956 році налагоджував роботу та навчав людей, які пішки втекли з Угорщини після повстання. Деякі з них розробили та випікали найвідоміші пропозиції в меню кафе. Ми завжди будемо продовжувати простягати руку дружби і бути домом для новоприбулих з усього світу", – сказала пані О'Лірі.

Нагадаємо, Британець придбав будинок за £100 тис. для української сім'ї біженців.

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