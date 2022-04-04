Британець придбав будинок за £100 тис. для української сім'ї біженців
Джеймі Х'юз купив будинок з трьома спальнями за 100 000 фунтів для вимушено переселених українців. Будинок розташований у місті Рексем, що на північному сході Уельсу
Про це повідомляє Mirror.
Британець Джеймі Х'юз вирішив, що переобладнання прибудови його будинку займе багато часу і переглянувши пропозиції нерухомості у Рексемі придбав будинок для Марії та її синів 10, 12 та 14 років.
Х'юз розповів, що було складно спостерігати як мільйони людей тікають від вибухів, і вирішив допомогти.
Два тижні тому Джеймі зв'язався з сім'єю у соціальних мережах. Марія тоді відповіла, що не може в це повірити. Зараз сім’я прямує до табору біженців у Польщі, де вони зможуть зареєструватися для отримання документів, щоб стати біженцями у Великобританії.
Наразі місцеві жителі допомагають підготувати будинок до приїзду біженців. Планується, що сім'я зможе заселитись у помешкання до 10 квітня, якщо їх візи будуть вчасно підтверджені.
- Нагадаємо, міністр у справах біженців Великої Британії пообіцяв скоротити термін очікування на візи для тих, хто виїхав з України через війну, до двох днів.
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