Британець придбав будинок за £100 тис. для української сім'ї біженців

Про це повідомляє Mirror.



Британець Джеймі Х'юз вирішив, що переобладнання прибудови його будинку займе багато часу і переглянувши пропозиції нерухомості у Рексемі придбав будинок для Марії та її синів 10, 12 та 14 років.



Х'юз розповів, що було складно спостерігати як мільйони людей тікають від вибухів, і вирішив допомогти.



Два тижні тому Джеймі зв'язався з сім'єю у соціальних мережах. Марія тоді відповіла, що не може в це повірити. Зараз сім’я прямує до табору біженців у Польщі, де вони зможуть зареєструватися для отримання документів, щоб стати біженцями у Великобританії.



Наразі місцеві жителі допомагають підготувати будинок до приїзду біженців. Планується, що сім'я зможе заселитись у помешкання до 10 квітня, якщо їх візи будуть вчасно підтверджені.

Нагадаємо, міністр у справах біженців Великої Британії пообіцяв скоротити термін очікування на візи для тих, хто виїхав з України через війну, до двох днів.