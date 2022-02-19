Казахстан-2. Генсек ОДКБ пропонує направити на Донбас "миротворців"

Про це в інтерв'ю агенції Reuters, що вийшло сьогодні, 19 лютого 2022 року, заявив генеральний секретар Організації Договору про колективну безпеку, білоруський військовий Станіслав Зась, повідомляє Еспресо.TV.



"Але для цього потрібна згода від України, зрештою це її територія, та мандат Радбезу ООН", - сказав Зась.



Окрім того, за його словами, також необхідно, "щоб це рішення було підтримано всіма нашими урядами (урядами краї-членів ОДКБ - ред.)".



Довідка



Штаб-квартира ОДКБ, яку західні експерти називають "антиНАТО", знаходиться у Москві.



Сили ОДКБ активно використовувалися під час кривавого придушення повстання проти режиму клана Назарбаєва у січні 2022 року в Казахстані.





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