Казахстан - Україна: онлайн-трансляція відбіркового матчу ЧС-2022

Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишив Тараса Степаненка поза заявкою на матч з Казахстаном. Окрім опорного хавбека, із гравців, що полетіли до Нур-Сулатну на гру, до складу не потрапив вінгер Олександр Зубков.

Заявка збірної України на матч з Казахстаном:

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.



Збірна України сьогодні у Нур-Султані проведе перший матч під керівництвом нового головного тренера - Олександра Петракова, який замінив на цій посаді Андрія Шевченка після Євро-2020.

За попереднього тренера наша національна команда невдало стартувала у відборі ЧС-2022. У березні, після обнадійливої гостьової нічиєї з Францією (1:1), команда Шевченка не змогла переграти на своєму полі Фінляндію (1:1) та Казахстан (1:1).

Казахстан у грі з Україною набрав єдине очко у відборі ЧС-2022. Також казахи програли на своєму полі Франції (0:2).

Наразі збірна України має 3 очка та займає в групі D друге місце. Казахстан з 1 пунктом в турнірній таблиці останній. Лідирує з 7 балами Франція. Фінляндія має 2 очка та йде третьою. Боснія і Герцеговина з 1 пунктом - четверта.

До фінальної частини ЧС-2022 напряму виходять лише переможці груп. Команди, які фінішують другими, продовжать боротьбу за путівки до Катару в стикових матчах.

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