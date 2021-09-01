Казахстан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекерські контори вважають збірну України безперечним фаворитом гри в Нур-Султані та пропонують на її перемогу коефіцієнт 1,50. На нічию дають 4,20, а на виграш Казахстану - 7,90.

Еспресо.TV проведе текстову трансляцію матчу Україна - Казахстан. Початок - о 17:00.

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