Казахстан - Україна: букмекери дали прогноз на матч відбору ЧС-2022
Букмекери вважають збірну України фаворитом відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 проти Казахстану
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекерські контори вважають збірну України безперечним фаворитом гри в Нур-Султані та пропонують на її перемогу коефіцієнт 1,50. На нічию дають 4,20, а на виграш Казахстану - 7,90.
Еспресо.TV проведе текстову трансляцію матчу Україна - Казахстан. Початок - о 17:00.
- Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме до збірної України футболістів, які грають у Росії.
- Крім цього, Олександр Петраков представив своїх асистентів у національній команді.
- 30 серпня збірна України вирушила у Нур-Султан, де зіграє матч кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану.
- 1 вересня Тарас Степаненко не потрапив до заявки збірної України на відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.
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