Казахстан - Україна: Петраков залишив лідера команди поза заявкою на матч відбору ЧС-2022

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишив Тараса Степаненка поза заявкою на матч з Казахстаном. Окрім опорного хавбека, із гравців, що полетіли до Нур-Сулатну на гру, до складу не потрапив вінгер Олександр Зубков.

Заявка збірної України на матч з Казахстаном:

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Еспресо.TV проведе текстову трансляцію матчу Україна - Казахстан. Початок - о 17:00.

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