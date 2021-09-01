Казахстан - Україна: Петраков залишив лідера команди поза заявкою на матч відбору ЧС-2022
Тарас Степаненко не потрапив до заявки збірної України на відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Казахстану
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишив Тараса Степаненка поза заявкою на матч з Казахстаном. Окрім опорного хавбека, із гравців, що полетіли до Нур-Сулатну на гру, до складу не потрапив вінгер Олександр Зубков.
Заявка збірної України на матч з Казахстаном:
1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Віктор Корнієнко, 12. Андрій П'ятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Віталій Буяльський, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.
Еспресо.TV проведе текстову трансляцію матчу Україна - Казахстан. Початок - о 17:00.
- Нагадаємо, 29 серпня Олександр Петраков заявив, що категорично не викликатиме до збірної України футболістів, які грають у Росії.
- Крім цього, Олександр Петраков представив своїх асистентів у національній команді.
- 30 серпня збірна України вирушила у Нур-Султан, де зіграє матч кваліфікації ЧС-2022 проти Казахстану.
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