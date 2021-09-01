Казахстан - Україна: стартові склади команд на матч відбору ЧС-2022
Збірні України та Казахстану назвали стартові склади на матч кваліфікації чемпіонату світу-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбудеться у Нур-Султані на "Астана Арені".
Україна: П'ятов, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Соболь, Зінченко, Сидорчук, Ярмоленко (К), Буяльський, Яремчук.
Казахстан: Покатілов, Бистров, Марочкін, Логвиненко, Малий, Валіуллін, Тагіберген, Куат, Васильєв, Нургалієв, Шушеначев.
Еспресо.TV проведе текстову трансляцію матчу Україна - Казахстан. Початок - о 17:00.
- 1 вересня Тарас Степаненко не потрапив до заявки збірної України на відбірковий матч чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.
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