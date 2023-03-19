КДБ Білорусі застрелив у Гродно іноземця, який нібито відкрив вогонь з автомату й кидав гранати

Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті відомства.

"У ході проведення спеціальних заходів щодо припинення діяльності осіб, які потрапили на територію Республіки Білорусь з метою здійснення терористичної акції, 19 березня 2023 року у місті Гродно на вулиці Курчатова ліквідовано іноземного громадянина Л.", - зазначили у КДБ Республіки Білорусь.

При цьому вказана особа нібито "з використанням автоматичної зброї та шляхом підриву бойових гранат чинила збройний опір бійцям спецпідрозділу КДБ "Група "А".

За цим фактом порушено кримінальну справу.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

"Цивільні особи та співробітники силових структур під час проведення спецоперації не постраждали", - додали у білоруському КДБ.

Разом з тим, країна походження застреленого чоловіка не називається.

Про події на вулиці Курчатова у Гродно сповістили й білоруські телеграм-канали.

"Ми отримали інформацію від очевидців, що прямо зараз у Гродно за адресою Курчатова 5 (другий під'їзд) відбуваються затримання. Помічено близько 10 співробітників міліції та бусик. Затриманню передували "вибухи чи постріли", - поінформував ТГ-канал "Суди, затримання. Гродно та область".

ТГ-канал "МКБ - Мая краіна Беларусь" оприлюднив відео (як стверджується, від підписника), де видно силовиків у формі біля під'їзду 5-поверхівки, а також їхній службовий транспорт. Видно, що з під'їзду когось виводять.

"Завантажили до машини людину", - передає "МКБ - Мая краіна Беларусь".

Після того білоруські силовики в великій кількості прибули до резиденції голови Гродненського облвиконкому Володимира Караніка, що на вулиці Свердлова.

Як стверджує газета "Наша ніва", "приїхала міліція, служби розмінування з собаками".

"З цього можна міркувати про "мінування" будинку чиновника", - наголошує видання.

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