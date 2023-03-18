У Мінську створили партію влади "Біла Русь"

Про це повідомляє білоруська державна інформагенція БелТА.

З моменту свого створення у 2007 році "Біла Русь" завжди підтримувала пролітику самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Не відмовлятиметься від такого курсу й новостворена партія.

"Я переконаний, що партія "Біла Русь" стане тією політичною силою, на яку спиратиметься влада", - заявив учасник установчого з'їзду, заступник голови Могильовського облвиконкому Валерій Малашко.

До проведення з'їзду долучилася 1 тисяча делегатів, переважно представників влади і бюджетників.

Вони проголосували за статут та програму партії, а також одностайно підтримали голову "Білої Русі" як громадської організації Олега Романова в статусі керівника політсили.

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Також на з'їзді було обрано вищу політичну раду партії "Біла Русь" в складі 71 особи. Серед них - пропагандист режиму Лукашенка, автор багатьох антиукраїнських заяв Григорій Азарьонок, передає Reform.by.

Як наголошує білоруський політолог Валерій Корбалевич, раніше Лукашенко був проти створення партії влади, однак тепер його точка зору змінилася.

"Чому Лукашенко погодився на створення партії влади зараз? Що сталося? А сталося те, що природа влади змінюється. Авторитарний режим переростає в тоталітарний", - наводить слова Корбалевича білоруська служба "Радіо Свобода".