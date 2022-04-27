КДМА закликала киян не відвідувати кладовища під час воєнного стану
Киян просять не відвідувати кладовища під час вєонного стану й не створювати скупчення людей, адже є ризик російських обстрілів
Про це йдеться в телеґрам-каналі КМДА.
"Містянам нагадують, що столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ", - зазначили в заяві.
Киян закликали не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких.
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