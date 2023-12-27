Кельнський собор закрили для відвідувань туристів через терористичну загрозу
Головний храм німецького міста Кельн закрили для відвідування туристів, наразі там відбуваються лише богослужіння за посилених заходів безпеки
Про це повідомили на сайті собору.
Через повідомлення про терористичну загрозу Кельнський собор залишатиметься закритим для туристів до окремого розпорядження. До того часу в приміщенні собору проводитимуть тільки богослужіння та сповіді. При цьому посилять заходи безпеки: потрапити до собору на меси та сповіді можна буде лише після ретельної перевірки поліції на вході до храму.
Також наразі не можна відвідати соборний вертеп чи поставити свічку за молитовним проханням усередині собору. Проте за підтримки поліції Кельна та оператора різдвяного ярмарку в Кельнському соборі поставили імпровізовану заміну свічника: перед будівлею встановили кілька лавок зі свічками з Кельнського собору. Там усі охочі зможуть запалити свічку.
Фото: koelner-dom.de
"Кожен, хто в ці дні запалює свічку перед Кельнським собором, також подає приклад миру. Нехай цей знак миру зростає, поширюється і світить у всьому світі", – зазначив настоятель собору.
Зазвичай Кельнський собор під час святкування Різдва та Нового року відвідують до 100 тисяч туристів.
Минулого тижня правоохоронці Німеччини й Австрії повідомляли про затримання кількох осіб за підозрою участі в ісламістській терористичній мережі. ЗМІ повідомили, що їх підозрюють у плануванні терактів у Кельні, Відні та Мадриді. Цілями терористів могли стати різдвяні богослужіння в церквах.
- У ніч проти 24 грудня Кельнський собор кілька годин обстежували з собаками-шукачами вибухівки через підвищений рівень загрози. Різдвяні богослужіння у соборі відбулися без інцидентів, але з дотримання особливих заходів безпеки. Відтак 26 грудня поліція Кельна оголосила про продовження цих заходів.
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