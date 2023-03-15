Керівник Rheinmetall розповів деталі про будівництво танкового заводу в Україні
Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер ствердив, що концерн уже створив концепцію танкового заводу в Україні та передав її уряду ФРН
Про це мовиться в інтерв'ю Арміна Паппергера Neue Zürcher Zeitung.
За словами гендиректора концерну, аби почати виробництво танкового заводу в Україні, потрібно ухвалення такого рішення українським урядом. Прикметно, що потужності не належатимуть Rheinmetall, а компанія орендуватиме приміщення.
"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - зазначив він.
Зокрема у відповідь на запитання про початок будівництва Армін Паппергер сказав, що Україна має це визначити: чи розгорнуть його під час війни, чи після її закінчення.
"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію і представили її німецькому уряду", – ствердив гендиректор Rheinmetall .
- Нагадаємо, раніше керівник німецького Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн веде переговори щодо будівництва в Україні танкового заводу. Зазначається, що підприємство могло б виготовляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.15
Купівля 38.15Продаж 38.91
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе