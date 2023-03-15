Керівник Rheinmetall розповів деталі про будівництво танкового заводу в Україні

Про це мовиться в інтерв'ю Арміна Паппергера Neue Zürcher Zeitung.

За словами гендиректора концерну, аби почати виробництво танкового заводу в Україні, потрібно ухвалення такого рішення українським урядом. Прикметно, що потужності не належатимуть Rheinmetall, а компанія орендуватиме приміщення.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", - зазначив він.

Зокрема у відповідь на запитання про початок будівництва Армін Паппергер сказав, що Україна має це визначити: чи розгорнуть його під час війни, чи після її закінчення.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз. Ми розробили концепцію і представили її німецькому уряду", – ствердив гендиректор Rheinmetall .