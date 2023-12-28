Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва

Про це повідомляє TVN24, з посиланням на слова Туска під час пресконференції у Варшаві.

"Мені трохи соромно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського і всієї України. Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту", - сказав він.

Згідно зі словами Туска, вони підготують цей візит таким чином, щоб під час його зустрічі з президентом Зеленським було зрозуміло, чого вони хочуть досягти.

Прем'єр також повідомив, що «проситиме водіїв не блокувати переїзд лише через війну».

Він назвав ситуацію драматичною, а також пообіцяв, що робитиме все можливе, щоб полегшити життя і долю польських транспортних компаній. При цьому, Туск зауважив, що українська сторона представила декілька пропозицій, які полегшили б ситуацію польських водіїв, але на їх думку, ці пропозиції є недостатніми.