Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
Керівник польського уряду Дональд Туск повідомив про плани відвідати Київ й обговорити, серед іншого, і питання блокади кордону
Про це повідомляє TVN24, з посиланням на слова Туска під час пресконференції у Варшаві.
"Мені трохи соромно про це говорити, тому що я знаю, яка ситуація у президента Зеленського і всієї України. Неправильно їхати до Києва і весь візит присвячувати питанням польського транспорту", - сказав він.
Згідно зі словами Туска, вони підготують цей візит таким чином, щоб під час його зустрічі з президентом Зеленським було зрозуміло, чого вони хочуть досягти.
Прем'єр також повідомив, що «проситиме водіїв не блокувати переїзд лише через війну».
Він назвав ситуацію драматичною, а також пообіцяв, що робитиме все можливе, щоб полегшити життя і долю польських транспортних компаній. При цьому, Туск зауважив, що українська сторона представила декілька пропозицій, які полегшили б ситуацію польських водіїв, але на їх думку, ці пропозиції є недостатніми.
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