Перший закордонний візит на новій посаді: до Києва прибув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський

Про це він повідомив на своїй сторінці у Х.

"Перший візит за кордон. Вже там", - написав Сікорський.

Натомість польський телеканал RMF24 пише, що міністр планує зустрітися з українськими депутатами. Однак подробиці тримаються в секреті з міркувань безпеки. Тому поки що невідомо, чи зустрінеться Сікорський із Володимиром Зеленським.

Крім цього, однією з ключових тем, яка буде обговорюватися під час цього візиту, стане вступ України до Європейського Союзу.