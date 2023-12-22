Перший закордонний візит на новій посаді: до Києва прибув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський
У п'ятницю, 22 грудня, до Києва приїхав новопризначений глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це його перший закордонний візит
Про це він повідомив на своїй сторінці у Х.
"Перший візит за кордон. Вже там", - написав Сікорський.
Натомість польський телеканал RMF24 пише, що міністр планує зустрітися з українськими депутатами. Однак подробиці тримаються в секреті з міркувань безпеки. Тому поки що невідомо, чи зустрінеться Сікорський із Володимиром Зеленським.
Крім цього, однією з ключових тем, яка буде обговорюватися під час цього візиту, стане вступ України до Європейського Союзу.
- Влітку Сікорський в інтерв'ю телеканалу Еспресо висловив думку, що російський диктатор Путін має дійти висновку про загрозу своїй владі за затягування так званої спеціальної воєнної операції, розповів, як на власні очі бачив на Донбасі ефективне використання польських гаубиць Krab, та чому деякі заяви російських опозиціонерів варто брати до уваги.
- 19 грудня до Києва прибув новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи. Він анонсував візит очільника МЗС
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