Керівник в'язниці у Шанхаї стане прем'єром Китаю
Лі Ця, голова КПК в Шанхаї, який керував в'язницею нульового ковіду в місті, зайняв найцентральніше місце в новому переліку членів КПК, після Сі звичайно. І в березні готується стати прем'єр-міністром
Як довго ми чули: нульовий ковід — провал Сі. Економіка не витримає, народ не пробачить. Це вбиває КНР та Сі доведеться це визнати й з цим рахуватися.
І всі ці прогнози виявилися просто маячнею, пустим місцем, фантазіями.
На з'їзді КПК Сі подав політику нульового ковіду як одне з найбільших досягнень Китаю, яке забезпечило йому визнання та повагу на світовій арені.
Як довго ми чули: нульовий ковід — провал Сі. Економіка не витримає, народ не пробачить
А Лі Ця, голова КПК в Шанхаї, який і керував в'язницею нульового ковіду в місті, зайняв найцентральніше місце в новому переліку членів КПК, після Сі звичайно. І в березні готується стати прем'єр-міністром.
Це все, що вам потрібно знати про те, що вам розповідають з кожної української праски про Китай. Це немає нічого спільного з реальністю. Суцільна брехня, ілюзії, маніпуляції, намагання виправдати комуняк за червоні конверти та видання бажаного за дійсне.
Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).
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