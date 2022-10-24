Керівник в'язниці у Шанхаї стане прем'єром Китаю

Як довго ми чули: нульовий ковід — провал Сі. Економіка не витримає, народ не пробачить. Це вбиває КНР та Сі доведеться це визнати й з цим рахуватися.

І всі ці прогнози виявилися просто маячнею, пустим місцем, фантазіями.

На з'їзді КПК Сі подав політику нульового ковіду як одне з найбільших досягнень Китаю, яке забезпечило йому визнання та повагу на світовій арені.

Як довго ми чули: нульовий ковід — провал Сі. Економіка не витримає, народ не пробачить

А Лі Ця, голова КПК в Шанхаї, який і керував в'язницею нульового ковіду в місті, зайняв найцентральніше місце в новому переліку членів КПК, після Сі звичайно. І в березні готується стати прем'єр-міністром.

Це все, що вам потрібно знати про те, що вам розповідають з кожної української праски про Китай. Це немає нічого спільного з реальністю. Суцільна брехня, ілюзії, маніпуляції, намагання виправдати комуняк за червоні конверти та видання бажаного за дійсне.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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