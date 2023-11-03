Керівникам компаній-виробників консервів для Міноборони оголосили підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків

Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Працівники БЕБ викрили групу компаній в ухиленні від сплати податків. А також установили, що вони співпрацювали з виробником напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Вказані компанії працювали на Київщині. Консервна продукція їхнього виробництва через посередників постачалася на замовлення Міністерства оборони України.

За даними слідства, для ухилення від сплати податків працівники компаній залучили чинних та колишніх керівників товариств та фізичних осіб-підприємців (ФОП): всі вони використовували одні й ті ж самі приміщення та оформлювали одних і тих самих працівників.

"Схема виглядала таким чином: товариства перераховували кошти на рахунки ФОПів за нібито надані транспортні та інші послуги. Своєю чергою ФОПи за готівку закуповували м’ясну сировину та постачали її цим же товариствам для виготовлення консервної продукції. Водночас виробники не дотримувалися санітарних норм, що могло мати негативні наслідки для замовників та споживачів консервів", - розповіли в БЕБ.

Таким чином, реалізація та придбання м'ясної продукції не відображалася в податковій звітності. Тож бюджет України не отримав понад 32 млн грн податків.

Наразі двом керівникам товариств повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України), а консерви без документального походження, які перебували поза балансом товариств, арештували.

Примітка. Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.