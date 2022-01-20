Керівництво України - наше найслабкіше місце і Путін це знає, - ексміністр Рева про можливе вторгнення РФ
Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що Росія зупиниться там, де отримає потужний опір
Про це він заявив у ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.
"Ви пам'ятаєте, що казав Зеленський: "Я війну в своїй голові закінчив". Їхнім головним приколом було: "А що, Путін нападе?". Це те, що він зараз каже. "Що ви там розказуєте, американська розвідка. Та ми тут краще знаємо на місцях і що не буде". Це нормальна реакція, коли люди кажуть, що вони не хочуть війни. Я не знаю жодної нормальної людини, яка б сказала: "Я хочу війни". Через те, що ми не хочемо війни - це не значить, що її не буде. Питання в тому, що на нас напали і ведуть війну восьмий рік", - сказав ексміністр.
На його думку, Україна звикла до однієї форми війни - гібридної.
"Зараз ситуація міняється якісно. Ситуація в тому, що Путін відчув слабкість всіх тих, хто його оточує. Він прийшов до висновку, що прийшов його "зоряний час" виправити "найбільшу геополітичну катастрофу ХХ ст." - розпад СРСР. Кордони Росії закінчаться там, де Путіну дадуть по морді. Якщо він нападе, хто буде битися? Кров будемо ми проливати - тут і битись будемо ми. Яке наше єдине слабке
місце? Це наше керівництво, тому що, якщо воно не вважає військову загрозу серйозною - це, значить наше найслабкіше місце. І Путін про це знає", - підсумував Рева.
- Як повідомляла українська розвідка, Командування ЗС РФ на території ОРДЛО нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ та проводить збори командирів рот, батарей і коригувальників артилерійського вогню.
- Російська Федерація майже завершила стягування до кордону з Україною військ, там зараз понад 127 тис.російських військових.
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