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Хабар Найєму: суд арештував ексочільника Держспецзв'язку з можливістю вийти за заставу

23 листопада, 2023 четвер
09:11
Кримінал Юрій Щиголь

Вищий антикорупційний суд заарештував на два місяці колишнього очільника Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації Юрія Щиголя

Про це пише САП.

"22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку)", - йдеться у повідомленні.

Суд частково задовольнив клопотання НАБУ та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Застосувати до підозрюваного Юрія Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", - сказав суддя.

Він також може внести заставу - 25 млн грн.

  • 20 листопада Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру у заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.
  • Також 21 листопада НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.
  • Крім цього, 21 листопада стало відомо, що НАБУ і САП реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди.
  • Натомість Вищий антикорупційний суд 22 листопада розглянув клопотання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Андрія Одарченка.
Суспільство
Україна
НАБУ
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