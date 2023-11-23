Хабар Найєму: суд арештував ексочільника Держспецзв'язку з можливістю вийти за заставу

Про це пише САП.

"22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку)", - йдеться у повідомленні.

Суд частково задовольнив клопотання НАБУ та застосував до колишнього очільника Держспецзв’язку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Застосувати до підозрюваного Юрія Щиголя запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 21 січня 2024 року. Взяти підозрюваного під варту в залі суду", - сказав суддя.

Він також може внести заставу - 25 млн грн.